“Aliviará el tráfico de todo Oviedo”, dicen los vecinos ante los bocetos de la Ronda Norte

Rubén Fernández, presidente de Ciudad Naranco Existe, es de los que quiere esperar a tener más datos. “Obviamente”, aclara a pesar de estos reparos, “es una muy buena noticia que de una vez por todas se inicie esta infraestructura”. Fernández indica que tener una vía de circunvalación en la zona norte traerá una solución no solo a los vecinos de la zona, sino “a todo el problema de tráfico de Oviedo, también a los de Vallobín, o a los de Ules”. Sobre los trazados, prefiere no opinar todavía. “Tampoco hay un proyecto definitivo que diga que esto ya va a ser así, en el Ayuntamiento me dicen que se está trabajando en ese sentido”, explica. Otra petición, concluye, es que el tramo que se construya se haga pensando en la futura circunvalación de toda la ciudad, “que sea pensado en conectarla después tanto hacia un lado como hacia el otro, y que no hagamos como con algunas infraestructuras que se gasta el dinero dos veces”.

Los trazados de la Ronda Norte De Luis Oliver a La Pixarra El trazado uno entronca con la AS-II a la altura de Luis Oliver, pasa bajo el Naranco y enlaza con la A-63 junto al campo de La Pixarra. TRAZADO 1 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 De La Corredoria a La Pixarra El segundo trazado entronca con la AS-II en La Corredoria, atraviesa Fitoria por un túnel, pasa bajo otro por el Naranco, a la altura de la pista finlandesa, y enlaza con la A-63 junto al campo de La Pixarra. TRAZADO 2 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Túnel de Fitoria Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 De Luis Oliver a San Claudio El trazado número 3 entronca con la AS-II a la altura de Luis Oliver, pasa bajo el Naranco y enlaza con la A-63 en San Claudio, junto a la fábrica de loza. TRAZADO 3 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 De La Corredoria a San Claudio El trazado número 3 entronca con la AS-II en La Corredoria, atraviesa Fitoria por un túnel, pasa bajo otro por el Naranco y enlaza con la A-63 en San Claudio, junto a la fábrica de loza. TRAZADO 4 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Túnel de Fitoria Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 Los trazados de la Ronda Norte Fitoria TRAZADO 1 Pista finlandesa Túnel del Naranco AS-II La Corredoria Parque Purificación Tomás San Claudio Las Campas A-63 Las Mazas De Luis Oliver a La Pixarra El trazado uno entronca con la AS-II a la altura de Luis Oliver, pasa bajo el Naranco y enlaza con la A-63 junto al campo de La Pixarra. Fitoria Pista finlandesa TRAZADO 2 Túnel del Naranco AS-II La Corredoria Túnel de Fitoria Parque Purificación Tomás San Claudio Las Campas A-63 Las Mazas De La Corredoria a La Pixarra El segundo trazado entronca con la AS-II en La Corredoria, atraviesa Fitoria por un túnel, pasa bajo otro por el Naranco, a la altura de la pista finlandesa, y enlaza con la A-63 junto al campo de La Pixarra. TRAZADO 3 Pista finlandesa Túnel del Naranco Fitoria AS-II La Corredoria Parque Purificación Tomás San Claudio Las Campas A-63 Las Mazas De Luis Oliver a San Claudio El trazado número 3 entronca con la AS-II a la altura de Luis Oliver, pasa bajo el Naranco y enlaza con la A-63 en San Claudio, junto a la fábrica de loza. Fitoria Pista finlandesa Túnel del Naranco TRAZADO 4 AS-II La Corredoria Túnel de Fitoria Parque Purificación Tomás San Claudio Las Campas A-63 Las Mazas De La Corredoria a San Claudio El trazado número 3 entronca con la AS-II en La Corredoria, atraviesa Fitoria por un túnel, pasa bajo otro por el Naranco y enlaza con la A-63 en San Claudio, junto a la fábrica de loza. Los trazados de la Ronda Norte De Luis Oliver a La Pixarra El trazado uno entronca con la AS-II a la altura de Luis Oliver, pasa bajo el Naranco y enlaza con la A-63 junto al campo de La Pixarra. TRAZADO 1 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 De La Corredoria a La Pixarra El segundo trazado entronca con la AS-II en La Corredoria, atraviesa Fitoria por un túnel, pasa bajo otro por el Naranco, a la altura de la pista finlandesa, y enlaza con la A-63 junto al campo de La Pixarra. TRAZADO 2 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Túnel de Fitoria Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 De Luis Oliver a San Claudio El trazado número 3 entronca con la AS-II a la altura de Luis Oliver, pasa bajo el Naranco y enlaza con la A-63 en San Claudio, junto a la fábrica de loza. TRAZADO 3 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63 De La Corredoria a San Claudio El trazado número 3 entronca con la AS-II en La Corredoria, atraviesa Fitoria por un túnel, pasa bajo otro por el Naranco y enlaza con la A-63 en San Claudio, junto a la fábrica de loza. TRAZADO 4 Fitoria Túnel del Naranco Pista finlandesa La Corredoria AS-II Túnel de Fitoria Parque Purificación Tomás Las Campas San Claudio Las Mazas A-63

Jesús García Peón, uno de los portavoces de Asparve, en La Corredoria, uno de los barrios conectados en las alternativas 2 y 4, es escéptico respecto a la implicacionde los vecinos de este sector de Oviedo con la nueva infraestructura. “Es un asunto importante, y en su momento hubo debate y se plantearon algunas cosas, pero ahora no veo que despierte demasiado interés”. García Peón argumenta que La Corredoria, ahora mismo, tiene “todas las salidas perfectamente cubiertas”. “Ahora se entra por todas partes, por la autovía, por el túnel, por la AS-II, hubo polémica cuando quitaron aquel ramal pero creo que ahora es un barrio muy comunicado y por eso no les importa tanto si entran bien o mal en Oviedo”.

Modesto López, presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida, también está en el lado de los que defiende la Ronda Norte. “Llevamos en nuestras reivindicaciones todos los años una conexión a la autopista hacia Trubia, pero cuando salió esta posibilidad nos apuntamos a la Ronda Norte, porque es un beneficio para toda la zona noroeste y para el centro de Oviedo”. López razona que todo el tráfico que tiene que atravesar ahora el centro de la ciudad desaparecería con la ronda periférica, lo que supone una mejora para todos los vecinos, no solo para los de su barrio. “Aportará”, concluye, “mayor rapidez para llegar al Huca, o para salir hacia Gijón”.

En la posición opuesta, Marisa Álvarez, presidenta de Activa Ciudad Naranco, ha visto en las primeras infografías cómo se confirmaba lo que estaba esperando: “Nos están intentando vender el tema del soterramiento como una solución para que pase la Ronda por el Naranco y ahora vemos un trazado que en las cuatro opciones tiene una salida del túnel a la altura del Monte Naranco. Eso significa que el tráfico llegaría a los patios de los colegios y los institutos, tendríamos toda esa polución al aire libre. Marisa Álvarez teme el impacto en la zona y se pregunta quién va a ir a caminar por la pista finlandesa al lado de cuatro carriles de entrada y salida de la ciudad. “Sería”, argumenta, “otra barrera más, porque ya tenemos la del tren, así que al barrio, la Ronda Norte nos dejaría completamente anulados”. Apoya su rechazo a esta infraestructura en que tampoco solucionaría los problemas de atascos, ya que, argumenta, “el mayor problema son las entradas y salidas de los colegios, tenemos cinco en el barrio, y eso la Ronda Norte no lo va a evitar, los vecinos de la Florida o de Vallobín van a seguir dejando aquí a sus hijos por la mañana”.

Reunión informativa

Desde el Principado, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, confirmó ayer que tras su reunión, esta semana, con el ministro José Luis Ábalos, aportará más información sobre las intenciones del ministerio en una reunión, la próxima semana, de la Alianza por las infraestructuras de Asturias.

Según los documentos a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, Transporte trabaja ahora mismo con cuatro posibles trazados. Todos ellos tienen como punto en común un túnel por debajo del Naranco que entra a la altura de Prados de la Fuente, por debajo de la pista finlandesa, y sale por Ules. Dos de los cuatro trazados, los de mayor extensión, parten desde La Corredoria e incluye un segundo túnel por debajo de la zona de Fitoria. Los otros entroncan con la zona Este en Luis Oliver.

Los cuatro trazados enlazan, en el otro extremo con la autovía a Grado, la A-63, en dos puntos posibles. O directamente en la rotonda junto al campo de La Pixarra o más adelante, a la altura de la fábrica de loza de San Claudio