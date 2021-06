Elisa Álvarez García (Pola de Siero, 1981) es Cyrana, el nombre de su marca de moda fundada en 2017, inspirada por el personaje literario Cyrano de Bergerac, célebre por su llamativa nariz. Lo escogió también en honor a una de sus hijas, aquejada de una enfermedad que puede provocar cambios físicos. El miércoles, Cyrana presenta, en la nueva edición de Pasarela Campoamor, una colección inspirada en el Nueva York de los 70 donde mujeres como Marisa Berenson y Jackeline Kennedy brillaban bajo los focos de Studio 54. En la gran cita de la moda ovetense también estarán José Castro, Isabel Zapardiez, Teté by Odette, El Verso, Lola Casademunt y Custo Barcelona,

–¿Cómo llega a la moda una economista, consultora de empresas?

–De niña era muy creativa. Estudié Económicas y trabajé como consultora en una multinacional, mi trabajo se basaba en ir a grandes empresas y empaparme de sus procesos para poder dar una solución a lo que nos pedían. Mientras trabajaba ahí mi segunda hija enfermó, tenía 5 meses y sufrió una epilepsia grave. Me prometí que si tenía la suerte de que ella superaba su enfermedad yo daría un giro a mi vida, en honor a ella, y retomaría mi pasión desde que era una niña, dibujar, crear mi firma de moda, para poder estar cerca de ella.

–¿Cómo se forma un diseñador?

–Francamente, no puedo responder a esa pregunta porque yo me he formado en otra cosa y en esto soy autodidacta. Creo que para mí es importante generar valor en cada cosa que haces en la vida. Para mí, que una mujer haya elegido una prenda Cyrana y haga mi diseño suyo, que incluso esté presente en su recuerdo, es algo muy emocionante.

–¿Sus diseños cuentan historias?

–Busco vestir a una mujer elegante, que valore una prenda de calidad, que entienda la moda como una proyección de su personalidad, incluso de su interior. Al final, nuestras creaciones en parte son un reflejo del momento en que vivimos, de nuestras sensaciones y de nuestro estado de ánimo. Nuestros diseños tienen cierta alegría e incluso valentía. Al final, las personas nos sentimos más cómodas entre personas optimistas, valientes y con calidad humana y queremos reflejar un poco estas cualidades en la esencia de nuestras colecciones.

–¿Sigue las tendencias para crear?

–No las suelo seguir aunque veo moda continuamente, pero me guío un poco por los materiales. Un día salgo a correr, huelo el Cantábrico, veo una pareja de adolescentes paseando que los adelanta otra de jubilados riñendo, y de camino a casa instintivamente tengo claro lo que voy a realizar con esa piel metalizada que me ronda la cabeza.

–¿Qué proyectos tiene por delante?

–Ahora estamos a punto de empezar a vender en Zalando, es una oportunidad para darnos a conocer en Europa. Seguimos avanzando con nuestra internacionalización en el mercado ruso y el kazajo, también hemos iniciado un proyecto para poder estar presentes en varios marketplaces de lujo. Abriremos nuestro primer punto de venta oficial Cyrana muy pronto y estamos trabajando en una primera colección cápsula de camisas de hombre que me hace especial ilusión.

–¿Su ropa es cara?

–Si consideramos que los materiales que utilizamos son de primera calidad y la confección es muy artesanal no me parece cara.

–¿Se viste de su propia marca?

–No siempre. Muchos días en los que estoy en proceso creativo o tengo picos de trabajo confieso que me pongo los mismos jeans que cojo de mi silla varios días seguidos y busco algo básico y cómodo para completar.

–¿Qué mostrará en el Campoamor?

–Vamos a presentar nuestra colección Madison, inspirada en el Nueva York de los 70, el más bullicioso y más elegante donde el animal print reinaba en Studio54, mezclado con lúrex y los colores más característicos de nuestra firma: el caldera, el mostaza y los azules. Hemos introducido elementos como los flecos para dar ese toque de rebeldía de la época que marcó y marcará la industria de la moda.

–¿Se emociona con su trabajo?

–Es bonito cuando ves algo terminado, te sientes orgullosa y nerviosa a la vez.

–¿La prenda perfecta es...?

–Para mí tiene que ser cómoda y debo sentirme bien con ella.

–¿Cómo se logra eso llamado elegancia?

–Pues creo que la elegancia es una forma de ser y un poco una filosofía de vida. Vestirse acorde a ella te hace sentirte bien con lo que llevas. Debemos huir de intentar ser otra persona, eso no funciona.

–Entre las mujeres que ha vestido, ¿alguna le ha impresionado especialmente?

–Sí, Naty Abascal. Me parece una mujer muy elegante y con clase.

–¿Le gusta el estilo de la Reina Letizia?

–Me parece que es una mujer muy atractiva, elegante y estilosa. No debe de ser fácil realizar su trabajo y saber vestirse para ello. Ella siempre lo hace bien.

–La sostenibilidad es cada vez más importante en el mundo de la moda...

–La sostenibilidad abarca un abanico amplio de pequeñas acciones que pueden sumar para que todo vaya mejor en un futuro, me parece un poco absurdo tener tejidos apilados en mi taller porque parece que si ofreces el mismo tejido dos años seguidos no innovas. Muchas veces veo muestrarios y me gustan más los tejidos de años anteriores, si un tejido me gusta, tiene calidad y tiene potencial lo reutilizo o lo transformo en otra prenda.

–Utiliza pieles naturales, ahora tan denostadas.

–Trabajo con pieles naturales porque son biodegradables. Son subproductos que si el curtidor no recogiese de los mataderos se quemarían y contaminarían más aún, eso es lo que pienso.