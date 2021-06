“Por primera vez en la vida estoy huérfano de armas para animar a la gente a que vote”

Autodefinido como apasionado de las Bellas Artes, el lenguaje y la posibilidad de cambiar las cosas, Alfonso Toribio dice odiar el prefijo “ex” y afirma seguir militando activamente a sus 72 años en estos tres campos indispensables para su vida. Arquitecto nacido en Panes también se reconoce llanisco “por haber echo allí el Bachillerato”. Entre 2019 y 2020 fue director general de Ordenación del Territorio y de 1999 a 2019 ocupó la presidencia de la asociación Tribuna Ciudadana, que le brindará este miércoles un homenaje con una cena en el restaurante La Corte de Pelayo

–Aunque sin cargo, es un fijo a las citas culturales

–Me sigue encantando participar de actividades muy diferentes. Esta misma semana en un mismo día acudí a una presentación de un libro y una charla que no tenían nada que ver. La clave es conocer las cosas para formarse una opinión.

–¿Fue pactada su marcha del gobierno regional?

–Desde que la consejería de Infraestructuras se fraccionó estaba claro que había una duplicidad de cargos. No fue acordado, pero era lógico hacerlo e incluso tenía que haberse hecho dos o tres meses antes.

–¿Cómo fue ese año en primera línea política?

–Lo más agradable es que, en general, los jefes de servicio eran de calidad alta. Cuando exigí que las cosas fueran diligentes solo encontré buenas respuestas. Me encontré funcionarios mucho mejores de lo que me esperaba. También comprendí la locura, ojalá salga bien, que supone la apuesta del vicepresidente Juan Cofiño para agilizar los procedimientos. Hay exceso de protección en la información pública. Es todo tan aséptico que en muchos casos matas al guaje antes que nazca.

–¿A qué se refiere?

–A esa sensación de que hay dinero para hacer cosas, Bruselas te da un plazo porque si no, tienes que devolverlo y los trámites se demoran meses y meses en organismos que se suponen que saben de todo, como el consejo consultivo.

–¿Es optimista sobre la recuperación de La Vega?

–Soy optimista de nacimiento. Cuando entré ahí (en el Principado) era para llevar estos temas. La Vega, el viejo HUCA... Se trata de asuntos que nos dan más que nos quitan, pero uno tiene la sensación de que hay una profesión que se ha hecho a su manera y manda en el Principado. Usted es letrado y los demás debemos apañarnos. No se puede comprar ni un bolígrafo sin que lo autoricen determinadas personas.

–¿Cuáles son sus mejores proyectos como arquitecto?

–Cuando tienes un cliente inteligente, que sabe lo que quiere, tiene una opinión formada y puedes razonarle, la mía es la profesión más bonita del mundo. Si falla una de las tres patas, el arquitecto, el constructor y el promotor, el banco se cae. Yo me quedo con aquellas viviendas en las que me encontré con arquitectos de estos perfiles. Fue lo que más me llenó. No obstante, en general falta educación en este aspecto, pero no es culpa de la gente. La gente pide casas copiando la de sus padres de un siglo antes. Hay quien compra un Ferrari, pero a la hora de comprar la casa no es tan moderno. A esto no ayudan algunos programas como los que hay en La 2 por la noche, que no hacen más que disparates.

–¿Cómo se sumó a Tribuna Cudadana?

–A mí me llamaron Conchita Quirós y María Jesús Polledo. Teníamos una junteta entonces. Siete u ocho personas nos encontrábamos a la hora de cierre de las librerías e íbamos a tomar unas cañas. Yo siempre fue incapaz de quedarme callado y la idea de crear un grupo cultural así me atrajo.

–¿Qué función jugaba la asociación entonces?

–Había muchas ganas de hacer lo que antes no se podía. La cabeza de todo fueron Juan (Benito Argüelles) y Lola (Fernández Lucio) y las primeras reuniones se acogieron con absoluto entusiasmo. Ver a gente como Jaime Gil de Biedma o Eduardo Chillida fue todo un lujo.

–¿Cuándo decide ser presidente?

–Un grupo de unas 25 personas no veían bien la marcha de la asociación. Los términos en los que se organizó un homenaje a Ángel González y otros asuntos generaron cierta discrepancia y un día yo plantee que no iba a las reuniones a quejarme si no a hacer algo de futuro. Montamos una candidatura y me propusieron para presidente.

–Defina su aportación

–No renunciamos a las raíces ni a organizar otras cuestiones más polivalentes. Congregar todas las opiniones posibles y tratar los temas con la mayor objetividad posible fue la idea. Siempre se respetó, aunque me quedé con la espinita de que la junta rechazó en una ocasión una conferencia de un famoso miembro de ETA que había escrito un libro.

–¿Qué papel ha jugado Tribuna Ciudadana para Asturias?

–Quiero creer que permitió la puesta en escena de los distintos puntos de vista sin una aceptación ciega ni la negación por sistema. Podría no estar de acuerdo con muchas cosas personales que dijo un ilustre filósofo de esta región que prefiero no nombrar, pero sin embargo le trajimos a Tribuna por tener un punto de vista muy autorizado.

–¿Es necesaria la asociación en los tiempos actuales?

–Nunca fue más importante como en estos tiempos. Yo me pasé toda mi vida votando a un partido y a otro siempre. Nunca dije no voy a votar porque es dar la mitad de tu voto a los contrarios. Por primera vez, nunca creí llegar a este punto, me encuentro como huérfano de armas para convencer al abstencionista.

–Coincide entonces con Felipe González

–Cuando veo la lista de los que hicieron la Constitución o la lista de los ministros que tenía Felipe González, pienso ¡qué maravilla! Ahora no me ocurre lo mismo. Algunas personas concretas sí son buenas, y mucho, pero no la tónica general. Si la gente se aleja de las urnas es que algo está pasando. Para mí la mejor profesión del mundo es la de catedrático de instituto porque son los que pueden moldear el mundo. Como dice mi cuñado Juan Carlos Villaverde, hoy en día la única revolución posible es montar un colegio ¿Qué puedes esperar de unos votantes que ven Telecinco todos los días? Hacen falta alternativas y Tribuna Ciudadana es una de ellas. Si no les contestamos con algo equivalente va pasar siempre lo que ellos quieran.

–¿Le ilusiona el homenaje de sus compañeros de la asociación?

–Me sorprendieron. La única razón objetiva es que se mitificó, con toda la razón del mundo, el nacimiento de Tribuna. El sentido que yo le veo al homenaje es que se me destaque un poco como el presidente de la segunda mitad de la historia de la asociación. Lo de menos es que sea yo. Lo de más es que se vea que bien funcionó esto y se gastó el dinero cuando lo había. De todos modos, los verdaderos fundadores fueron Juan y Lola. Nuestra función fue llenar huecos, ofrecer en Oviedo cosas que no había como el jazz o teatro de calidad a cargo de Arturo Fernández. La prueba de nuestro prestigio fue que cuando llegó la crisis, con enviar a los invitados quienes habían pasado por aquí, muchos accedían a venir sin cobrar ni el viaje.

–¿Alguna asignatura pendiente?

–Desde hace diez o quince años estamos con interés de crear algún tipo de educación a distancia. Reunir 300 personas en una sala no puede ser considerado un éxito. Es una tarea por hacer compartir con más gente todo lo que hacemos. Necesitamos mantener una voz crítica independiente, distinta de lo que estamos viviendo.