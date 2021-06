El Ayuntamiento de Oviedo se suma a la campaña lanzada por la Asociación Española de Esclerodermia (AEE) para dar a conocer esta enfermedad y difundir su existencia con motivo de la conmemoración del Día Mundial de esta patología. Bajo el lema “La esclerodermia no me quitará la sonrisa” y “mi pasión me define, no mi enfermedad” la campaña del Día Mundial 2021 trabaja para generar conciencia entre la población, uno de los principales desafíos para la esclerodermia.

Con este objetivo el consistorio ovetense iluminará de verde hoy por la noche la fachada del Teatro Campoamor. También se colgará, del balcón del edifico de Turismo de la plaza de la Constitución, una pancarta para difundir el Día Mundial de la Esclerodermia.

El consistorio se une de esta manera a los ayuntamientos de Avilés, Córdoba, Cuenca, Las Rozas, Loja, y Valencia que también colgarán pancartas en sus balcones.