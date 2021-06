La acusada de intentar matar al padre de su hijo frente al colegio del niño en Oviedo reconoce los hechos para rebajar la pena

La mujer acusada de intentar acabar con la vida de su expareja frente al colegio del hijo que tienen en común reconoció esta mañana los hechos durante la sesión celebrada en la Audiencia Provincial. El hecho de haber aceptado su culpabilidad, sin tachar ni una sola coma del escrito de acusación presentado por el fiscal, y el haberle pagado 600 euros a su expareja justo antes de comenzar el juicio, le sirvieron a la procesada para ver rebajada la pena solicitada por el ministerio público en cuatro años. El fiscal ha dejado en ocho su petición inicial de doce al considerar el reconocimiento de los hechos y la "reparación parcial del daño" que supone la entrega del dinero a la víctima, una solicitud a la que también se ha sumado la acusación particular.

La sesión no duró más de un cuarto de hora. En cuanto la acusada se declaró culpable el proceso se simplificó al máximo. La magistrada presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia, Covadonga Vázquez Llorens, leyó el escrito de acusación presentado por el fiscal y después le preguntó a las partes si querían interrogar a la acusada, pero al haber reconocido los hechos nadie lo hizo. A continuación entró en la sala la expareja de la procesada, que se situó tras un biombo para no cruzar siquiera la mirada con su agresora. Sólo contestó a una pregunta del fiscal, que quiso saber si la mujer le había pagado los 600 euros. Respondió que sí, pero que considera que el dinero no es suficiente. No hubo más preguntas.

Las partes también renunciaron a los testigos, a las pruebas periciales y a las documentales. Sólo se leyeron las conclusiones del fiscal y las de la acusación particular para cambiar algunos términos y rebajar la petición de condena. Además de los ocho años de cárcel, el ministerio público solicita que la acusada indemnice a su expareja con 6.000 euros por los daños causados y el tiempo que tuvo que estar de baja a consecuencia de las lesiones. Además, solicita una orden de alejamiento durante 13 años. La acusada tiene 46 años y es natural de Colombia.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el día 6 de octubre de 2020, sobre las cuatro y cuarto de la tarde. Según el relato del fiscal, el hombre se dirigió en su vehículo a recoger a su hijo a la salida del colegio. Una vez estacionado, cuando se disponía a salir del coche pero aún se encontraba en el interior, con la puerta abierta, la procesada se le acercó por la espalda. Entonces, le agarró por el cuello con una mano y con la otra intentó clavarle varias veces una navaja de 16,5 centímetros. Mientras tanto le decía: “Sabes que vas a morir aquí”, “hijo de puta”, “tú vas a morir aquí hoy”.

Siempre según el relato del fiscal, el hombre esquivó el ataque echándose hacia atrás en el asiento, momento que la procesada aprovechó para clavarle la navaja en el abdomen –concretamente en el flanco izquierdo– mientras le decía: “De aquí no sales vivo”. La víctima consiguió cogerla por las manos, salir del vehículo y reducirla hasta que llegó la Policía. A consecuencia de la agresión, el hombre resultó con una herida incisa en el abdomen de unos cuatro centímetros. Tardó en curar diez días.

Por el lugar donde se localizó la herida, según la Fiscalía, “pudo existir riesgo vital”. A la víctima le quedó como secuela una cicatriz de 1,5 centímetros en región abdominal izquierda. La procesada se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 9 de octubre de 2020.

El mismo día del suceso, el hombre que sufrió la agresión ofreció su versión de los hechos a LA NUEVA ESPAÑA. “Yo estaba en el coche esperando al crío que salía de clase. Llegó ella, me echó la mano al cuello y me atacó con el cuchillo. Me tiró seis o siete cuchilladas”.