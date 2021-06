La coach ovetense Gabriela Planas dio ayer el pistoletazo de salida a “¿Cómo empiezo?” en el espacio Circus, una iniciativa de la Fundación 16 de 24 para ayudar a los jóvenes en la búsqueda de empleo. Con el fin de curso, muchos universitarios se encuentran “perdidos”, explica Planas, a la hora de dar su salto al mercado de trabajo. Las dudas y los errores se llevarán a examen durante todo el verano para tratar de mejorar las expectativas laborales de los jóvenes. Aunque la charla de ayer fue presencial, la idea del ciclo es que todo el mundo pueda seguir “los 16 tips para mejorar tu carrera laboral” desde casa y de forma gratuita.

Todas las semanas, explica Planas, que trabajó durante años en el Instituto de Empresa, Inditex y Google, se subirán dos vídeos para que los jóvenes puedan hacer suyas esas claves. Serán unas “píldoras” de conocimiento que trabajarán en la marca personal, el desarrollo de un currículum o la forma de afrontar una entrevista de trabajo. Pero en las que también se analizarán las circunstancias del mercado laboral asturiano. Planas que, cuenta, ha pasado media vida fuera de Asturias y buena parte de ella lejos de España, relata cómo, cuando regresó, se encontraba siempre con el discurso de que “Asturias va mal”. Esa es una de esas “creencias limitantes” contra las que tanto dice luchar. “Hay empresas que crecen y hay ofertas de trabajo. Hay, incluso, compañías que no encuentran quien cubra un puesto importante, porque no encuentran el candidato ideal”, discurre. Ella y la fundación tratarán de revertir, en la medida de lo posible, esta situación formando a los jóvenes en aquello que no se cuenta en las universidades: cómo dar el salto al empleo.