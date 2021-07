Alfredo Canteli sigue en sus trece tras la concurrida manifestación celebrada este miércoles en la plaza del Ayuntamiento para reclamar la continuidad de los clásicos chiringuitos de San Mateo. El regidor ovetense responde a las acusaciones de una privatización encubierta de los festejos, reivindicando la apuesta municipal por abrir la gestión de las casetas a todos los hosteleros y asociaciones del municipio. "Si esto es privatización, que venga Dios y lo vea. Los chiringuitos estuvieron privatizados 38 años con los mismos concesionarios y sin posibilidad de cambio", aseveró durante la presentación de la agencia de colocación municipal que se acaba de habilitar en el palacete de la Lila.

Respecto a la advertencia lanzada por varios colectivos de llevar a los tribunales la medida, se mostró tajante. "A mi no me amenaza nadie, el que quiera ir al juzgado que vaya. Libertad", apostilló el edil.

El Alcalde mostró su disposición decidida a seguir adelante con el cambio del modelo festivo. "No trabajo pensando en los votos, trabajo pensando en Oviedo con una decisión firme de un grupo compacto", indicó Canteli, reprochando a Vox que ahora se alíe con quienes se oponen a dar más protagonismo a la hostelería en las fiestas. "Me extraña que algunos grupos políticos que hace cuatro días estaban con nosotros ahora se manifiesten en contra, pero tampoco me preocupa mucho", puntualizó.

El regidor dijo sentirse respaldado por la ciudadanía para abordar la controvertida transformación de las fiestas que se celebrarán entre el 10 y el 21 de septiembre. "La mayoría de los ovetenses están de acuerdo con lo que estamos haciendo y seguiremos en esa línea, esperando que San Mateo sea mejor que otros años", sentenció al respecto.