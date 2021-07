Suelo para industria limpia, servicios y hostelería, la solución para Cerdeño

Fuentes de Famresua Gestión Inmobiliaria, la promotora que soporta al 89,8% esta inversión junto al propio Ayuntamiento de Oviedo, explican que estos usos biotecnológicos “no eran el objetivo inicial”, pero aceptan que “sí podrían formar parte de los contenidos a implantar en LabCer, por la gran proximidad al HUCA”. En todo caso, concluyen, “el destino final estará muy condicionado por los posibles clientes dentro de la variedad de usos permitidos”.

En las infografías del proyecto hay diez parcelas (aunque solo ocho desarrolladas en detalle, pues las dos restantes son de titularidad municipal) que oscilan entre los 1.200 y los 2.800 metros cuadrados. Allí se desarrollan bloques modernos de cuatro plantas que alcanzan entre 2.800 y 5.300 metros cuadrados.

Para desarrollar este proyecto la promotora invertirá, sin incluir el valor del suelo propiedad de los promotores de la actuación, unos 2,3 millones de euros para la urbanización completa del ámbito. Por otra parte, estas mismas fuentes indican que hay otra inversión “en tiempo” muy importante. Y es que el desarrollo de este ámbito ha sufrido un retraso considerable por diversas reclamaciones judiciales. “El urbanismo actual”, se lamentan en Famresua, “está preñado de muchas dificultades, y algunas forman parte de un fenómeno moderno que consiste en utilizar el derecho para obstaculizar el proceso urbanístico, transformándose en un auténtico chantaje hacia los promotores de las actuaciones”. Con todos los procesos judiciales contra la actuación rechazados, el LabCer tiene ahora el campo despejado, aunque los promotores se lamentan del problema que ha supuesto dilatar tanto los plazos. “Solamente el conocimiento, la capacidad de gestión y la fortaleza financiera permiten soportar estos embates, que en otras circunstancias podrían arruinar a un empresario en un solo desarrollo urbanístico”, se lamentan.

El nuevo LabCer nace, pues, con la idea de ensamblar lo industrial con lo terciario en el sureste de la ciudad mediante un nuevo concepto espacial que priorice los usos industriales más amables con una gran variedad de usos terciarios (comercial, oficinas, hotelero, dotacional….), según consta en la memoria del proyecto.

El desarrollo de estos terrenos, 2,4 hectáreas, supondrá también la creación de nuevo suelo industrial en el municipio por primera vez en 15 años. Será, no obstante, un modelo de industria limpia, diferente a la desarrollada en otros ámbitos. El Plan de Ordenación de Oviedo, por su vocación metropolitana, contempla poco suelo de estas características. La industria del concejo se concentra, así, en el polígono del Espíritu Santo (460.000 metros cuadrados), Almacenes Industriales (74.000 metros), Cerdeño (63.000), San Claudio (57.000), Trubia (322.000) y Olloniego I y II (687.000). El último desarrollo fue, precisamente, el de Olloniego II, pero hace ya más de 13 años.

Amenaza de desahucio para los coches de los concesionarios

Detrás de los retrasos en el proyecto de Cerdeño está la negativa de uno de los dueños del suelo, el grupo Resnova, propietario de los concesionarios de la zona, a integrarse en la junta de compensación. Esta situación derivó en una expropiación y en una serie de pleitos, administrativos y penales, todos ellos rechazados. Los coches de estos concesionarios siguen, no obstante, ocupando gran parte del suelo afectado por la Unidad de Gestión. El Ayuntamiento les dio hace tiempo un plazo de dos meses para desalojar y pesa sobre ellos ahora una orden de desahucio para alojar todos esos vehículos (que ocupan un suelo no autorizado para esos usos) en aparcamientos municipales libres de Cinturón Verde. Fuentes municipales confían en que todas las partes involucradas puedan llegar a una solución que no obligue a desalojar el parque móvil.