Un Camino lleno de talento cuyo origen está en Oviedo

Lola Muñoz contó la historia de Carmelita, un niña pequeña que decide recorrer el Camino de Santiago y se va encontrando con amigos únicos: fantasmas, esqueletos, momias...

La asociación de novelistas La Sombra del ciprés, integrante del jurado, destacó la “originalidad” y la buena estructura y redacción del cuento de Lola, a pesar de tratarse de una niña de tan solo doce años. En el certamen, Lola ha competido con una gran cantidad de concursantes. Este año se duplicó la participación que hubo en otras ediciones y se internacionalizó gracias a la facilidad de participar por internet. La procedencia de los concursantes incluyó, además de España, trabajos procedentes de América del Sur, como Chile, Perú o Venezuela.

El premio, con una cuantía para el ganador de 300 euros que Lola quiere gastarse en campamentos, nace de la iniciativa de la Asociación de amigos del Camino de Ávila para “promover y revitalizar” el recorrido y que los jóvenes conozcan todos los trayectos de este camino histórico, entre ellos el primitivo, que nace en Oviedo.

Lola, que acaba de finalizar primaria en el colegio Buenavista I y se prepara para empezar la ESO en el IES Fleming, es una especialista en concursos: de relato, poesía, danza, piano... Desde muy pequeña sus padres le inculcaron el amor por la lectura con versos de Gloria Fuertes, y con tan solo ocho años se presentó a su primer concurso de escritura, que consistía en crear un poema con las palabras “chinchón” y “chinchilla”. Solo fue el comienzo. Lola siguió apuntándose a certámenes, participando por todo el continente y llegando a ganar premios en Bruselas.

Aunque descubrió, desde pequeña, su vena artística a través de su pasión por la lectura, escribir no es lo único que hace. También cocina, toca el piano, y cuida todo lo que puede de su hermano pequeño, de solo cuatro años.

Pese a su afición por los concursos, Lola no cree ser competitiva: “Cuando leo un relato que ha ganado al mío me suele gustar la historia que cuenta”. Su madre, Elena Álvarez, opina lo mismo, y dice estar muy orgullosa de todos los logros que ha conseguido su hija, gane o no: “Tiene mucho talento, estamos muy orgullosos de ella”.

El de Ávila ha sido el último concurso al que se ha presentado, pero su intención es seguir escribiendo y convertirse, un día, en novelista.

La ceremonia de los premios de esta V edición del concurso de relatos sobre el Camino se celebrará en la iglesia de Santiago, en Ávila, el día 25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol. Allí estará Lola, y ese hecho, poder volver a un acto de entrega de este tipo, suspendidos por la pandemia, es uno de los motivos, explica, por los que este reconocimiento le hace especial ilusión. Un paso más en un camino lleno de talento.