Pablo Avanzas ingresa en la Academia de Medicina: “Es el máximo reconocimiento”

El cardiólogo Pablo Avanzas Fernández es desde ayer miembro de pleno derecho de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. Ovetense de nacimiento y residente en Gijón desde su niñez, el doctor Avanzas Fernández se ha ganado un sitio entre los grandes de la historia de la medicina asturiana a los 47 años, un reconocimiento que le llena de “orgullo” y que supone “un gran premio” a su brillante trayectoria como profesional, docente e investigador. “Estoy muy contento. Es un gran honor formar parte de una institución en la que hay profesionales de enorme prestigio”, dice el médico, que trabaja desde hace muchos años en el Hospital Universitario Central de Asturias.

El acto de nombramiento de Pablo Avanzas tuvo lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Asturias. La presentación del nuevo académico corrió a cargo de Sergio Gallego Riestra, académico de número, doctor en Medicina y Cirugía y licenciado en Derecho. “La incorporación de este prestigioso profesional es sin ninguna duda un gran acierto. Le necesitamos para aprovecharnos de sus enormes conocimientos y de su capacidad organizativa”, señaló después de leer el extenso currículum del protagonista. “Pocas personas pueden presumir de tener 385 artículos en publicaciones de gran prestigio a los 47 años y de ser un referente tanto nacional como internacional en su campo”, asegura Gallego Riestra.

Después de la presentación, le tocó el turno al doctor Pablo Avanzas, que pronunció un discurso de ingreso centrado en su especialidad: la cardiología intervencionista. “Es una rama muy joven de la cardiología. Me atrevería a decir que es el campo en el que se han registrado más innovaciones y más avances en menos tiempo”, mantiene. “A grandes rasgos, la cardiología intervencionista nos permite diagnosticar y tratar enfermedades a través de catéteres, es decir sin tener que llevar a cabo una cirugía. Son procedimientos mucho menos invasivos y la recuperación es mucho más rápida”, explica el nuevo académico.

Pablo Avanzas, hijo de médicos, estudió la carrera en la Universidad de Navarra y preparó su especialidad en el Gregorio Marañón de Madrid. Lleva trabajando en el HUCA desde el 2004. “El ingreso en la Academia es el reconocimiento máximo”, remató.

“Las patologías cardiacas han matado a más gente que el covid en 2020”





La tasa de muerte por enfermedades cardiovasculares ha bajado en los últimos años, tanto en España como en Asturias, pero aún así, las cifras son escalofriantes. “La causa principal de mortalidad en nuestro entorno es la cardiopatía isquémica, lo que comúnmente se conoce como ataque al corazón. Según los datos del año 2020, las patologías cardiacas han matado a más gente incluso que el covid”, asegura el doctor Pablo Avanzas Fernández, que aún va más allá. “En Asturias, como tenemos una población tan envejecida, las tasas de mortalidad por este tipo de patologías son muy altas. Avanzas Fernández sostiene que la investigación es fundamental para rebajar estas cifras, pero también le de mucha importancia a la prevención. Y ofrece una serie de consejos para evitar un infarto agudo de miocardio: “Hay que llevar una vida sana, una dieta equilibrada, respetar las horas de sueño, no fumar y controlar el colesterol y la tensión. También hay que vigilar la diabetes porque hay mucha gente que la sufre y no lo sabe. Son enfermedades que no duelen, pero son muy peligrosas”.