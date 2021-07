La pediatra María Teresa Alonso García fue una de las primeras mujeres en ejercer la medicina en Oviedo tras la Guerra Civil y pionera en los estudios médicos en España. Llevó una vida digna de contar hasta su fallecimiento, esta semana, a los 96 años.

Nacida en Lada, Langreo, muy joven se mudó con su familia a Barcelona y, con la Guerra Civil de por medio, su padre la convenció para estudiar Medicina en Madrid. De los quinientos estudiantes de la facultad, tan solo cuatro eran mujeres. Alonso García vivió en un mundo de posguerra siendo una de las pocas médicas del momento, pero no fue un impedimento para ella. Mientras estudiaba conoció a su futuro marido, Manuel Álvarez Villabella, que fue su tutor de prácticas. Su relación no prosperó al principio, porque la familia de él no quería que se casase con una mujer que trabajaba. Alonso García no dejó su vocación y decidió seguir con su vida. Al terminar la carrera se presentó a unas oposiciones que la llevaron a un pequeño pueblo de Extremadura en el que vio la pobreza de la posguerra.

Pocos años después pudo volver a Asturias, ejerciendo la medicina en Gijón, donde residía su madre. Allí se reencontró con Álvarez Villabella. Su historia de amor por fin se hizo realidad y, juntos, se mudaron a Oviedo en 1969. El resto de su carrera como pediatra la desempeñó en el ambulatorio La Lila, trabajo que compaginaba con el que tenía en la consulta particular que regentaba en la calle Posada Herrera junto a su marido. Su hija mayor, Teresa Álvarez, recuerda a su madre como una mujer “entregada y orgullosa de su profesión”.

María Teresa Alonso fue la primera mujer de su familia en tener estudios y la primera en dedicarse a la profesión médica. Gracias al esfuerzo de su padre, pudo asistir a la universidad en una España embarrada por las miserias que dejó la Guerra Civil.

María Teresa Alonso se hizo un hueco dentro de la medicina asturiana como pediatra y pasó toda su vida ayudando a sus pacientes, atendiéndoles en el ambulatorio, la consulta y realizando visitas a domicilio. Vio la pobreza, y vivió en primera línea el hambre y la angustia en de un país estancado en el pasado. Pese a estas experiencias, siempre tuvo tiempo, según sus más cercanos, para sonreír a su familia, a sus amigos y su profesión.

María Teresa Alonso, que deja dos hijas, nietos y bisnietos, siempre será recordada por su trayectoria en la medicina, una profesión que comenzó a ejercer durante los años más duros de la historia del país para intentar mejorar la vida de sus pacientes.