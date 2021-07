El Ayuntamiento estudia soterrar el tráfico en el entorno de La Escandalera

Lo máximo que actualmente marca la Ley para una concesión de obra son cuarenta años, aunque las primeras aproximaciones de los técnicos estiman que en este caso no se debería llegar a las cuatro décadas. Los planes y planos definitivos de la nueva infraestructura se deberán acomodar a los números que se hagan en los despachos de los técnicos municipales. Todo bajo la premisa de ganar lo máximo para Oviedo, pero gastando lo mínimo de las arcas municipales. Los próximos pasos son estudiar las cifras de los posibles costes y los plazos para ejecutar las obras. Números y medidas que deberán empezar a plasmarse en un anteproyecto de construcción.

La nueva idea no deja de ser una actualización del antiguo plan para la zona, pero lejos de las dimensiones faraónicas que se manejaban entonces. El tiempo de los grandes proyectos parece haberse agotado cuando no entran en juego otras administraciones o los fondos europeos. Lo que en tiempos de Gabino de Lorenzo se llegó a plantear implicaba un soterramiento completo del tráfico por casi tres cuartas partes del perímetro del Campo San Francisco. Lo que se empieza a dibujar en la planta de Infraestructuras de la Casa Consistorial, es una versión “razonable” de aquel proyecto y con una diferencia fundamental: El suelo no se le cedería a una empresa, seguiría siendo de titularidad municipal y las tarifas del aparcamiento estarían reguladas por el Ayuntamiento.

La voluntad es ampliar la peatonalización de Fruela hasta bien entrado el Paseo de los Álamos, haciendo que el pulmón verde del centro de la ciudad termine abrazando la plaza de La Escandalera. Todo ello disparando con pólvora ajena, la de la contratista, y reformando un aparcamiento que no cumple con las normativas actuales de seguridad. Las dimensiones del proyecto se verán limitadas por lo que los técnicos estimen que una empresa puede obtener de la gestión durante las próximas décadas. Y, en el propio aparcamiento, se deberían realizar actuaciones para ponerle al día con las normativas de accesibilidad, ampliar las escaleras e instalar, por lo menos, un ascensor.