Los integrantes de la asociación de vecinos Trubia se Mueve exigen la retirada de un árbol que lleva al menos dos años anclado en la zona del puente situado junto a la Fábrica de Armas. El presidente del colectivo, José Luis Álvarez, asegura que el tronco lleva ahí “mucho tiempo” y que los vecinos ya no saben qué hacer para que se solucione el problema. “Lo hemos solicitado en infinidad de ocasiones y no hemos obtenido ninguna respuesta. Ya no sabemos cómo vamos a pedirlo, pero es necesario que se retire cuanto antes”, señala el portavoz de los vecinos. Por otro lado, la asociación que preside José Luis Álvarez solicita que se lleve a cabo la limpieza de los chalés del Vasco, que se encuentran cubiertos de maleza desde hace tiempo. “Eso es lo mínimo que deberían hacer. Desde que nació nuestra asociación llevamos pidiendo que se le dé un uso a estos inmuebles y no lo hemos conseguido. Incluso pusimos al Ayuntamiento en contacto con un inversor privado que estaba interesado en llegar a un acuerdo, pero tampoco fue posible”, dice Álvarez. “Al menos pedimos que retiren la maleza acumulada”, solicita el presidente vecinal.