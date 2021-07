“Debemos tender puentes con quienes piensan diferente y perder el miedo a esas cosas desconocidas que siempre pueden sorprendernos para bien”. Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el abogado Carlos Suárez Pintado, autor del cuento “Rony, el pequeño chimpancé”, una historia forjada en los meses del confinamiento, cuando cada día les contaba dos o tres cuentos a sus hijas.

Las tres escucharon ayer atentamente a su padre en la presentación, en la que hubo niños y también muchos mayores que quisieron acercarse a las aventuras de un chimpancé que se atreve a romper las reglas.

“Escribí un cuento para mis hijas y mi socia en el despacho lo hizo llegar al artista Toño Velasco, que hizo las ilustraciones, y a la actriz Ana Blanco, que realizó el audio libro”, explicó el autor. Los beneficios de las ventas serán para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ya que, tal como señaló Suárez Peinado “el cáncer nos golpea a todos de forma directa o indirecta y pensé que era bueno donar los beneficios de este trabajo”. La historia de Rony habla de la necesidad de empatizar y establecer vínculos de unión con quienes piensan diferente, según señaló la editora Esther Sánchez.

“Rony rechaza el odio y los prejuicios heredados y reivindica la empatía, la colaboración y el respeto, centrándose en lo que nos une frente a lo que nos separa”, añadió.

El artista Toño Velasco tampoco ocultó su simpatía por un proyecto que le llegó en pleno confinamiento, en los momentos más duros de la pandemia. “Este libro es doblemente solidario, en el momento más duro del confinamiento cesé mi actividad y no podía ir al taller, es un pequeño libro con una gran historia que me dio luz; como el pequeño Rony me subí al árbol e intenté mirar más allá, perder el miedo a lo desconocido y estar abiertos a descubrir cosas nuevas. Quiero dar las gracias por participar”, indicó Velasco. Rony es un pequeño chimpancé que se atreve a contradecir a sus padres y a explorar mundos nuevos. Es justo lo que trata de hacer siempre Carlos Suárez. “En mi vida laboral trato de alcanzar acuerdos y entender a la otra parte; no tenemos la verdad absoluta y cuando escuchas a otros llegas a entender sus razones”.