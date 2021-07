Los vecinos amenazan de La Florida con movilizarse contra el recinto ferial que planea el Consistorio

Son numerosos los vecinos de La Florida que no quieren el recinto ferial que el Ayuntamiento pretende construir en el barrio y amenazan con movilizarse si los responsables municipales siguen adelante con el proyecto. Al menos eso es lo que sostiene el presidente de la asociación de vecinos de la zona, Modesto López, que está realizando una encuesta para conocer la opinión de los residentes en el barrio y asegura que los resultados son abrumadores. “La mayoría de los vecinos están en contra del recinto ferial. No sólo se nota en los resultados de la encuesta, también nos llegan infinidad de correos a la asociación y nos lo dicen por la calle”, asegura López. “Nosotros representamos al barrio, y si el barrio no está contento saldremos a la calle a manifestarlo”, añade.

Relacionadas Críticas en La Florida contra el proyecto del recinto ferial

El nuevo recinto ferial se construirá en la parcela municipal situada entre las calles Navia y Muros del Nalón, que en su día fue barajada por el tripartito para construir un pabellón para el Oviedo Baloncesto. La idea del recinto ferial surgió con la intención de buscar una nueva ubicación para la cita ganadera de La Ascensión, pero el Ayuntamiento pretende que el espacio sea multiusos. Así, aunque todo está aún por concretar, el Consistorio pretende organizar en La Florida pequeñas ferias de muestras de exterior, programar conciertos o convertir el recinto en uno de los escenarios de referencia de las fiestas de San Mateo.

Modesto López sostiene que la construcción del recinto ferial “es una estafa” para los vecinos de la zona. “Las personas que compraron en su día se vinieron a vivir a un barrio tranquilo y ahora les van a meter el barullo frente a sus casas. Si fuese un espacio cultural todavía, pero lo que van a conseguir es llenar esto de ruido y de botellones”, señala el representante vecinal. “Por otro lado, es sangrante que llevemos tantos años esperando por un instituto, que es un equipamiento que se necesita de verdad, y que algo que no queremos se esté tramitando sin contar con nosotros y a toda velocidad”, añade.

La actuación, presupuestada en casi un millón de euros, pretende habilitar dos explanadas que suman unos 15.000 metros cuadrados en un entorno con zonas verdes, gradas y baños públicos.