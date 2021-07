La pandemia literaria de Jorge García

“La inspiración llega como una ola, arrasa y, de repente, para”. Así explica Jorge Luis García cómo es ese momento en el que se sienta a escribir. A sus 73 años, su interés por la escritura no es nuevo. Siempre ha estado vinculado a ella, pero nunca había pasado de enviar cartas a este periódico para publicarlas Hasta que llegó la pandemia. Desde entonces, una producción vertiginosa: tres libros publicados y otros dos, terminados, a la espera de ver la luz. “Durante el confinamiento me surgieron dos opciones: leer o escribir”, comenta este ovetense, escritor empedernido. “La primera iba a cansarme demasiado la vista, así que opté por la segunda”.

Mientras que a algunas personas les dio por el deporte o la repostería, Jorge Luis García comenzó con la escritura como una forma de “matar el tiempo”, pero se ha convertido en una ocupación que a Jorge le llena de ilusión y una satisfacción muy íntima y “superior a los beneficios económicos” que, según cuenta, “no son elevados en absoluto”. Su historia empieza por un viaje que tenía programado para ir a Perú y que no pudo realizar por la crisis sanitaria, por lo que decidió imaginar ese viaje hipotético y narrarlo en “El viaje que no pudo ser”. Cuando se quiso dar cuenta, ya tenía setenta páginas en un cuaderno que luego se convirtió en libro y abrió la espita de su colección.

Aunque comenzó a escribir durante la pandemia, esta solo ha sido el punto de partida para sus novelas, pero en ningún momento se atrevería a hablar de forma directa de lo que está pasando actualmente. “La relación entre lo que escribo y el virus es que me cancelaron un viaje a Perú, pero no es el tema principal de mis novelas”, enfatiza.

Su nueva novela, “Una aventura al límite. De Oviedo a San Francisco” es, dice, “un homenaje a la capital del Principado a través de unos personajes que dotan la parte histórica de dinamismo y entretenimiento”. Este incipiente escritor anuncia que la novela es el inicio de una trilogía que ya tiene escrita y que planea publicar a lo largo de este año. “Acción y suspense hasta los últimos renglones”, asegura.

Cuando se le pregunta por su forma de escribir, aclara que para él “no existe un método exacto”. Buscaba “aislarse de todo” durante unas horas: “Me hago unos esquemas y a raíz de ahí disfruto de lo que los personajes me piden y quieren que les dé”, comenta. El conocimiento que le otorga la edad se ve reflejado en sus obras, cargadas de documentación e historia sobre las ciudades de las que habla, pero haciéndolo ameno gracias a la ficción. Aquello de que “la inspiración llega cuando menos te lo esperas” se hace real en el caso del escritor, aunque parezca mentira al tener tantas obras escritas en poco más de un año. “Me puedo pasar horas sin escribir nada, tan solo mirando por la ventana”, afirma el ovetense, “y cuando me pongo escribir, a lo mejor me llama alguien y tengo que parar”.

Además de la satisfacción que le provoca haber publicado sus libros, presume de regalar muchos ejemplares y reconoce que “su mayor orgullo” va a ser tener a su mujer y a su nieta en la contraportada del próximo libro que salga a la venta, del que desvela el título: “El retorno de los cuadros”. Sus mayores críticos son sus amigos y su familia y aprende de cada comentarios que le hacen, ya sea negativo o positivo. Aun así, tiene claro que lo esencial es “mantenerse fiel a uno mismo”, sin dejarse llevar por comentarios ajenos salvo para evolucionar.