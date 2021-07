El doctor Santiago Llorente: “No distingo entre Medicina pública y privada, solo la buena de la mala”

El doctor Santiago Llorente Pendás recibió ayer el reconocimiento de sus compañeros después de una larga carrera como profesional. A sus 58 años, el médico ovetense –doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial y en Estomatología– se ha convertido en miembro de pleno derecho de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, un privilegio que le sitúa entre las grandes figuras de la medicina de la región. “Es un orgullo y un gran honor formar parte de esta institución. Se trata de un órgano de reconocido prestigio”, sostiene Llorente Pendás, que eligió como discurso de ingreso un tema de su especialidad: “Origen y evolución de la cirugía oral y maxilofacial”.

Pero antes de la charla, el doctor Santiago Llorente Pendás fue presentado por Juan Sebastián López-Arranz, exrector y catedrático emérito de la Universidad de Oviedo y todo un referente para el nuevo académico. “La figura del profesor López Arranz y su visión de la especialidad, fue determinante y dejó su sello en la formación de todos nosotros. Es, sin lugar a dudas, la persona que ha sido mi mentor dentro de la especialidad a lo largo de toda mi vida. Su influencia en mi formación y trayectoria trasciende lo meramente técnico. Con los años, ese mentor se transformó en un buen amigo”, dijo después Llorente Pendás durante su intervención. “Asturias es una gran potencia en las áreas de Estomatología y Maxilofacial gracias López-Arranz y a su influencia”.

El doctor Llorente Pendás, que dejó el sector público en el año 2009, hizo un alegato a favor de la medicina privada durante su discurso. “No creo en la distinción de pública o privada como distintivo de nada y, mucho menos, de calidad en ninguno de los dos ámbitos. Solo creo en la existencia de la buena y la mala medicina, en las cosas bien o no tan bien hechas”, subrayó.

Una vez metido en harina, el médico realizó un extenso repaso de la historia de la cirugía oral y maxilofacial, desde sus inicios hasta nuestros días. “Se trata de una especialidad joven. Su corpus doctrinal fue producto de la aglutinación de diferentes conocimientos en torno a la cavidad oral. Fue reconocida en España en 1977 y en la Unión Europea en 1989”, explicó. Llorente Pendás defendió una profesión, “que a veces se mezcla con otras” por desconocimiento. “Soy un acérrimo y anacrónico defensor del concepto de estomatología, con la odontología como una continuación de los estudios de Medicina, pues no entiendo la escisión de una parte del cuerpo del concepto global de la Medicina. En el mismo sentido, no entiendo la formación integral de un cirujano oral y maxilofacial sin la necesaria formación odontológica completa. Esta dualidad de origen y desarrollo de la especialidad, la cirugía y la odontología, constituye en mi modesto entender, la seña de identidad de la especialidad”, explicó. “Sin embargo, ésta no es la corriente imperante en la actualidad y, por tanto, no es responsabilidad de aquellas personas que cursan los legalmente vigentes programas de formación en odontología o cirugía oral y maxilofacial”, matizó el doctor, que fue presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial entre los años 2007 y 2009.

A lo largo de su extenso discurso, Santiago Llorente Pendás habló sobre las grandes figuras que iniciaron el camino de la especialidad a nivel mundial o de la importancia que tuvo la Primera Guerra Mudial en su desarrollo. “Esta guerra fue una guerra de trincheras, con el cuerpo protegido y la cara especialmente expuesta, lo que desembocó en un gran número de pacientes con traumatismos faciales severos que pusieron a prueba a los profesionales de la época”, señaló. Según Llorente Pendás, la Guerra Civil también supuso un impulso para la cirugía maxiolfacial en España. Durante su intervención, Llorente Pendás trató aspectos como la cirugía estética, la importancia de su especialidad para tratar los trastornos del sueño, sobre oncología o sobre la traumatología facial, entre otras muchas cosas.