César González Miranda tiene 38 años y es el presidente de la asociación “Distrito 3”, que representa a los vecinos del entorno de Prado de la Vega. González Miranda es ingeniero en Navegación Terrestre y lleva justo un año viviendo en esta zona de expansión de Oviedo. Está casado y tiene dos hijos pequeños.

–¿Por qué decidieron ustedes constituirse como asociación vecinal?

–Todo surgió a raíz del retraso en la construcción del nuevo instituto de La Corredoria. Un día estaba con el que ahora es el secretario y con el tesorero y empezamos a hablar de la posibilidad de unirnos para apoyar la lucha de los colectivos que piden ese equipamiento educativo tan necesario y también para mirar por la zona en la que vivimos. El pasado 15 de mayo formalizamos los primeros papeles y empezamos a funcionar.

–¿Y qué tal la respuesta de los vecinos?

–Por el momento estamos bastante contentos. Ya tenemos cerca de setenta socios y seguimos con la campaña de captación entre los residentes y los comerciantes. Ha habido muy buena respuesta en general, y eso que la pandemia nos ha frenado mucho el desarrollo. Nuestra idea es luchar por el barrio y organizar actividades que se puedan desarrollar en familia, como excursiones o visitas culturales.

–¿Los vecinos de Prado de la Vega se sienten de La Corredoria?

–Nosotros al menos no. El barrio es Prado de la Vega. Evidentemente no tenemos nada en contra de La Corredoria, pero son sitios diferentes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando me preguntan: Ciudad Naranco es Ciudad Naranco y la zona nueva que se ha construido al lado es Prados de la Fuente, aunque estén separados por una línea muy estrecha.

–¿Qué tiene de positivo vivir al lado de un hospital como el HUCA?

–El HUCA revaloriza mucho la zona, activa el comercio y mueve mucha gente. El hospital ha logrado que Prado de la Vega sea la zona de mayor expansión de Oviedo.

–¿Y de negativo?

–Yo diría que el tráfico que se genera, pero bueno, no todo podía ser perfecto.

–Como usted dice, Prado de la Vega es un espacio urbano a desarrollar, ¿qué es lo que se necesita con mayor urgencia?

–Lo que más demandan los vecinos es el instituto por la masificación que hay ahora mismo en el de La Corredoria. También se piden servicios y supermercados, pero ya estamos viendo que se están desarrollando proyectos de ese tipo. Otra de las cosas que necesitamos con urgencia son plazas de aparcamiento.

–El Ayuntamiento va a construir uno en superficie cerca del vivero de empresas.

–La idea no es mala, pero los vecinos no están muy de acuerdo con la ubicación, entre otras cosas. Piensan que no merece acabar con una de las zonas verdes que hay en el barrio para construir cincuenta plazas de aparcamiento que no van a servir para resolver el problema. Además, va a ser de pago.

–Otro de los proyectos importantes que se prevén para la zona es el nuevo tanatorio de Funerarias Reunidas, ¿qué opinión les merece a los vecinos?

–La verdad es que un tanatorio siempre es un tema tabú. En general no es un tema que guste. Entendemos que es necesario y que en algún lado tiene que colocarse, pero los vecinos prefieren que no esté cerca de sus casas, la verdad. No obstante, el sitio en el que se ubique, algo que aún no tenemos muy claro, determinará también el grado de aceptación.–¿Qué tal la relación con el Ayuntamiento?–De momento no hemos tenido ningún contacto, pero nos gustaría reunirnos con algún representante municipal en cuanto sea posible. Vamos a pedir un encuentro y esperamos que nos reciban para poder conocernos y para plantearles algunas necesidades que ya tenemos en el barrio y que se pueden solucionar.