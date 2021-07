Los integrantes de la asociación de vecinos Activa Ciudad Naranco le piden al Ayuntamiento que considere “seriamente” la posibilidad de colocar unas escaleras mecánicas en el acceso a la Losa de Renfe desde la zona de la calle Monte Gamonal, una medida que serviría para ayudar a los residentes que tienen problemas de movilidad y no pueden subir las escaleras que existen actualmente dentro del recinto de la estación de trenes.

La presidenta del colectivo, Marisa Álvarez, asegura que actualmente hay muchos vecinos del barrio que no pueden utilizar las escaleras. “Son de uso diario para cientos de personas de nuestro barrio, pero hay otras tantas que tienen que dar un rodeo enorme porque no pueden usarlas. El ascensor de la estación no invita a su uso, sobre todo por las noches”, dice.