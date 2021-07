Protocolos de acoso laboral, planes de igualdad retributiva, protocolos de desconexión digital, despidos, reclamaciones de salarios, pensiones, accidentes de tráfico, redacción de contratos, herencias...

Estas necesidades están cubiertas y bien gestionadas en Romalex Consultores, consultoría profesional con más de cuatro décadas de experiencia, especializada en el asesoramiento integral de la pequeña y mediana empresa, así como del trabajador autónomo, permitiendo a sus clientes una mejor excelencia y eficacia en la gestión del negocio.

La empresa es 100% asturiana, fruto de la unión de asesorías y consultorías especializadas. La formación de su equipo multidisciplinar les permite ofrecer servicios desde el momento inicial de la constitución o implementación del negocio a los estudios preliminares del mejor régimen fiscal y laboral en función de la actividad a desarrollar o la solución a problemas jurídicos de toda índole. Con despachos abiertos en Oviedo y Lugones, son referencia por su buen hacer, experiencia y profesionalidad.

En esta ocasión, tres de los profesionales que forman parte de Romalex Consultores nos aclaran dudas sobre temas de total actualidad en el ámbito laboral, empresarial y jurídico.

MARIA ROMANI GARCIA. GRADUADO SOCIAL en Romalex Consultores

1.- ¿Ciertamente existe diferencia retributiva entre hombres y mujeres en España?

No es habitual que se pague menos a una mujer que a un hombre en un mismo puesto de trabajo. No es una pregunta para responder con un sí o un no, ya que hay que considerar las segregaciones verticales y horizontales. Existen empleos feminizados con peor remuneración, trabajaos donde las mujeres trabajan menos horas porque sufren una mayor temporalidad; lo que supone menos horas extras, escasa promoción y/o nulos complementos salariales.

2.- El 13 de octubre de 2020, fue aprobado un Real Decreto sobre la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. La existencia de este decreto ¿no supone la certeza de que existe brecha salarial?

Este Real Decreto trata de dar respuesta a las obligaciones legales establecidas y en concordancia con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia; tratando de lograr un desarrollo sostenible con una igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, así como eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres.

3.- Todo suena muy bien, pero ciertamente ¿existen mecanismos que faciliten esta igualdad retributiva?

Por supuesto que existen. Pero tan importante como alcanzar la igualdad retributiva, es el detectar las discriminaciones y eliminarlas. En ROMALEX CONSULTORES, estamos aplicando en empresas asturianas y de otras comunidades autónomas planes de igualdad, auditorias retributivas, mecanismos de transparencia (registros retributivos) e introducimos una valoración y definición de puestos de trabajo y grupos profesionales en los convenios colectivos; que garantizan la ausencia de discriminación, directa e indirecta, con una correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.

4.- ¿No supone todo esto una mayor carga para las empresas el tratar de suprimir esta brecha salarial?

En ROMALEX CONSULTORES ayudamos a las empresas a trazar una estrategia a corto, medio y largo plazo para acabar con estas diferencias. Nuestro equipo de profesionales complementa los planes de igualdad salarial con medidas contra el acoso o discriminación laboral y sexual y establecemos unos protocolos de actuación frente este tipo de problemas, permitiendo mejorar la conciliación familiar.

ANA ROSA GONZALEZ PEREZ. GRADUADO SOCIAL en Romalex Consultores

1.- ¿Consideras que es un buen momento para emprender ahora que parece que la pandemia está empezando a cesar?

Cualquier momento es bueno para desarrollar una idea de negocio, pero no cabe duda de que en situaciones extremas y de incertidumbre, surge una mayor necesidad de agudizar el ingenio y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio.

2. ¿Qué sector crees que es el mejor preparado para afrontar un nuevo negocio?

Estamos en la era de la informática, internet y digitación. Este modelo de negocio supone unos costes fijos menores y tiene la posibilidad de alcanzar a un mayor número de clientes potenciales. Desde Romalex Consultores, hemos notado un mayor incremento de emprendedores que pretenden gestionar mejor el trabajo decidiendo cuándo, dónde y cómo realizarlo, conciliar la vida profesional y personal de un modo más saludable.

3.- Cuándo un emprendedor se dirige a Romalex Consultores ¿qué es lo que más os solicitan en la asesoría?

Principalmente todo lo relacionado con la política económica y financiera (contabilidad y fiscalidad) y complementado con la asesoría laboral. Hay que tener en cuenta que Romalex Consultores, no se configura como una asesoría típica y común de las que tantas hay. Nuestra concepción de consultoría nos permite profundizar y analizar las necesidades de nuestros clientes y emprendedores, ofreciendo un servicio amplio y profesional. Proyectamos el negocio y diseñamos la mejor política que suponga una mayor eficacia y eficiencia al negocio.

4. ¿Con qué trabas se encuentran los emprendedores?

La excesiva burocracia que existe para iniciar un proyecto y poder llevarlo a cabo en poco tiempo. Un problema importante y con el que nos encontramos habitualmente, es la falta de diligencia profesional por quienes dicen asesorar y sólo producen problemas que llegan a comprometer la viabilidad del proyecto. Siempre recomendamos contratar los servicios de profesionales colegiados.

5. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de emprender?

En Romalex Consultores, consideramos que lo más importante es una idea de negocio creíble y que este apoyada por un plan de viabilidad con unos claros objetivos a corto medio y largo plazo y un plan presupuestario realista y prudente.

JOSE ANTONIO GUTIERREZ HEVIA. ABOGADO en Romalex Consultores

1.- ¿En un control de alcoholemia y consumo de drogas efectuado por la guardia civil o la policía local es conveniente negarse a practicar dicha prueba o en su caso, simular que se sopla en el etilómetro cuando en realidad se está fingiendo hacerlo ya que quien practica la prueba espirando el aire con una fuerza y volumen insuficiente? Siempre hay que someterse a las pruebas al ser requerido para ello. De no hacerse así, existiría una condena no solo por un delito sino por dos.

En primer lugar, por la comisión de un delito del art. 379.2 del Código Penal por conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas que conlleva una pena de prisión de tres a seis meses o con la pena de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso, con la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

En segundo lugar, por la comisión de un delito del artículo 383 del Código Penal, una vez requerido por un agente de la autoridad el negarse a someterse a las pruebas establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y presencia de drogas, conlleva una pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Es decir, prácticamente se nos doblarían las penas. Nos condenarían a cumplir la pena de al menos seis meses de prisión y se nos duplicaría la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y además se nos impondría otra pena de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Por ello siempre hay que someterse a las meritadas pruebas. Como poco en lugar de un de ser condenados como mínimo a un año y un día de privación del derecho a conducir tenemos asegurada la condena mínima a dos años y dos días y a la pena de prisión de prisión de seis meses.

2.- ¿Es beneficioso simular que se está soplando en el etilómetro cuando en realidad se está fingiendo hacerlo ya que quien practica la prueba expele el aire aspirado con una fuerza y volumen insuficiente? Es totalmente desaconsejable, nuestra jurisprudencia considera esta actuación como una negativa a someterse a dichas pruebas, salvo que tenga su origen en una enfermedad o padecimiento que haya sido acreditado con informes médicos.