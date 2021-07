La ingeniera ovetense Celia Fernández logra una beca para completar su doctorado en EE UU

Los más prometedores investigadores de todo el país compiten, año tras año, para lograr una de las becas que les permitan completar su doctorado en las mejores universidades del mundo. Entre todas estas convocatorias, pocas son tan solicitadas como las becas de la Fundación La Caixa para estudios de posgrado en América del Norte. Y en la convocatoria de este año, una ingeniera biomédica ovetense, Celia Fernández Brillet, ha sido la mejor valorada por el tribunal entre todos los candidatos y los 120 beneficiarios de las ayudas, procedentes de todo el país.

Para quien haya seguido la trayectoria de la joven investigadora, de apenas 20 años, este logro no resulta, ni mucho menos, sorprendente. Tras cursar primaria en La Gesta y secundaria en el instituto Aramo, Celia Fernández se desplazó a Madrid para estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid. La joven ovetense destacó desde un primer momento, encadenando matrículas de honor, lo que le abrió la posibilidad de completar su formación en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (Estados Unidos), con la que la Carlos III mantiene un convenio.

“Es el mejor sitio para poder desarrollar estos estudios”, explica Celia Fernández, en conversación telefónica desde Baltimore con LA NUEVA ESPAÑA. En la Johns Hopkins, Celia Fernández completó sus estudios de grado y se incorporó al equipo del doctor Charles Della Santina, especializado en implantes cocleares, para hacer el doctorado. “Mi proyecto de tesis tiene que ver con el sistema vestibular, trabajo precisamente con el oído interno, con un implante de mi laboratorio que, básicamente, ayuda a pacientes que tienen problemas de equilibrio”, explica Celia Fernández.

Para completar su formación en Estados Unidos, Celia Fernández ha logrado obtener diversas becas. Ya pudo completar la carrera con una beca de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, gracias a su gran expediente académico. Además, la ovetense cuenta con el respaldo de su departamento en la Johns Hopkins, que ya la ha ayudado a buscar financiación para iniciar su posgrado.

Ante esta necesidad, la investigadora ovetense se presentó a la convocatoria de la Fundación La Caixa. “Para acceder a estas becas se tienen en cuenta varios factores: el expediente, sí, pero también el curriculum vitae, la carta de motivación... Es un proceso muy competitivo”, señala.

La media para completar un doctorado de Ingeniería Biomédica en la Johns Hopkins oscila entre los seis y los siete años. La ayuda de la Fundación La Caixa es para un año, ampliable a un segundo, y Celia Fernández comenzará a disfrutarla en agosto de 2022. Pero esto no va a suponer un parón en su formación, ni mucho menos. Su departamento en la Universidad norteamericana, que ya la becó en su primer curso de posgrado, ya le ha garantizado la ayuda para el curso que ahora comienza, y su director, Charles Della Santina, le ha confirmado que ha logrado la financiación necesaria para asegurar que podrá completar allí su doctorado.

Ahora, lo único que desea Celia Fernández es que este próximo curso sea normal, tras unos meses complicados por la pandemia. “Ha sido bastante duro. Todas las tradiciones y toda la cultura de estudiantes de las universidades norteamericanas se han paralizado. Lo hacíamos todo desde casa, y así es muy difícil conectar con la gente, conocer a otros estudiantes e investigadores. Ahora están empezando a abrir de nuevo las universidades, y tengo muchas ganas de trabajar con otra gente en el laboratorio”, señala. En cuanto al futuro, Celia Fernández no cierra puertas a nada: “No tengo un plan específico. Una vez que acabe mi posgrado, iré donde haya una oportunidad para tener un impacto mundial en mi disciplina. Si tiene que ser aquí, me quedaré, y si es en Europa, volveré. Pero no tengo preferencias”, concluye.