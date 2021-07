El PSOE recurrirá las bases del nuevo modelo de chiringuitos de las fiestas de San Mateo

“La vía de la política está cerrada”, comenzó el exalcalde socialista Wenceslao López en la convocatoria de prensa en la que anunció que su grupo municipal llevará ante los tribunales la decisión del PP y Ciudadanos de cambiar el modelo de chiringuitos de las fiestas de San Mateo. Así, el PSOE recurrirá las nuevas bases con las que el Ayuntamiento quiere “acabar con los chiringuitos políticos”. La nueva convocatoria de las casetas del modelo festivo limita a cuatro los chiringuitos gestionados por asociaciones y confía el resto a la hostelería, que contará con 36 puestos. La portavoz de Somos, Ana Taboada, denunció la deriva “antidemocrática y autoritaria del gobierno al sacar unas bases para los chiringuitos en las que entrega la mayoría del suelo a la hostelería y a OTEA”.

El PSOE considera que se están menoscabando los derechos de los chiringuitos “históricos”. Estos, que eran once, no podrán repetir en esta edición de las fiestas de San Mateo, porque solo hay sitio para cuatro de ellos. Además, el grupo político considera que también hay “discriminación” en los costes que supone la gestión de las casetas para las asociaciones con respecto a las que gestionen los hosteleros. El grupo anunció el recurso para “anular” las bases de la convocatoria, pero no quiso desvelar todas sus cartas: “Hay aspectos que no comentaremos todavía”, apuntó el portavoz del PSOE, aunque apuntó que las nuevas bases incumplen “la proporcionalidad” y “la igualdad”.

López, muy duro con el gobierno de Canteli, recordó “el mandato” que el presidente de OTEA José Luis Álvarez Almeida, cuando hace dos años reclamó unas fiestas “para los hosteleros”. PP y Ciudadanos, según el socialista, “gobiernan en contra de la ciudadanía y para sus lobbies de poder”. El portavoz también acusó al actual equipo de gobierno de estar en contra de las fiestas y los chiringuitos: “Yo nunca les he visto por allí”, sentenció.

Ante el cambio de las fiestas, el PSOE recuerda que trataron de parar la decisión del gobierno, así como las asociaciones, que llevaron a cabo diversas movilizaciones y recogidas de firmas. En el equipo de gobierno aseguran “estar tranquilos” ante el recurso interpuesto y apuntan que la decisión está avalada por los técnicos municipales.

La concejala Ana Taboada indicó ayer que “los chiringuitos históricos forman parte de las fiestas populares de San Mateo por una fuente de derecho, que es el derecho consuetudinario, la costumbre”.