El mundo del caballo celebra que el Ayuntamiento quiera reabrir El Asturcón

En el pasado, recuerdan desde el PSOE, cuando el complejo estaba gestionado por Urbaser, desde las arcas municipales salían unos 600.000 mil euros anuales para compensarles por la gestión de un centro “sobredimensionado”. Fuentes municipales apuntan que los nuevos pliegos, en los que trabajan de manera conjunta técnicos de distintas concejalías, no contemplan soluciones de este tipo. El Ayuntamiento, dicen, no perderá dinero con El Asturcón, aunque también ven “difícil” que lo pueda ganar. La voluntad en el equipo de gobierno es resucitar un complejo con gran valor simbólico que fue inaugurado en 1999 y se cerró en 2016 durante la etapa del tripartito.

En la Federación Hípica aseguran que El Asturcón ayudó “a crear cantera” y que era un centro “de referencia en el norte de España”. Tras las polémicas con el anterior equipo de gobierno cuando decretó el cierre del centro ecuestre, ven el horizonte de una reapertura como una victoria y aplauden la decisión del equipo de Alfredo Canteli. El Alcalde es el principal impulsor y padrino del proyecto, aseguran en el Consistorio, aunque quiere llevar la reapertura del complejo con la máxima discreción. Los técnicos en los que se delegó la responsabilidad de darle una segunda vida a la hípica ovetense se han reunido durante más de un año con diferentes posibles inversores y expertos para conocer el mercado y, tras numerosos sondeos, consideran que hay inversores suficientes para sacar a concurso la gestión del centro hípico.

Aunque, en principio, en la hoja de ruta del Ayuntamiento no esté sacar dinero de las arcas municipales para adecuar El Asturcón, en el primer borrador de las peticiones que el Ayuntamiento haría a los nuevos fondos europeos y a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se contemplaba una partida para rehabilitar edificios municipales entre los que se encontraba el centro ecuestre.

La oposición ha recibido de forma desigual la noticia, pero con un sentimiento compartido: La sorpresa. Fuentes del PSOE local apuntaron ayer que el concurso para la gestión del centro ecuestre quedó desierto “en dos ocasiones” y se mostraron “perplejos” ante la voluntad del actual equipo de gobierno de “repetir la jugada” de Gabino de Lorenzo. El concejal de Somos, Ignacio del Páramo, señaló que no sabe “cómo los vecinos no están movilizándose contra el gobierno del PP y Ciudadanos”. Según el antiguo responsable de Urbanismo, el gobierno “retira los millones de euros de los barrios de Ventanielles, Pumarín, Teatinos, La Monxina, Guillén Lafuerza y La Corredoria para invertir en este tremendo pufo que es El Asturcón”. Pero no todo son críticas fuera de la Junta de Gobierno, o no tan claras. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, aplaudió ayer “que, por fin, se esté trabajando en los pliegos para sacar a concurso El Asturcón”, pero añade que hay una “gran inconcreción”. Del futuro del centro ecuestre solo se conocen las intenciones, todavía no son oficiales ni los términos ni los plazos, lo que para Coto “deja un notable espacio a la duda”.