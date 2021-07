Catedrático en Oviedo, doctor en Oxford

El Conservatorio Superior del Principado de Asturias tiene en nómina a todo un doctor en composición por la Universidad de Oxford. Manuel Martínez Burgos, catedrático de composición del centro ovetense, ha sido distinguido con el Doctorado en Composición de la prestigiosa Universidad británica. Un hito que Martínez Burgos logró tras superar un seguimiento de todas sus composiciones en los últimos cinco años por parte de la universidad.

“Estoy muy contento y me siento muy honrado, que yo sepa no hay otro doctor español en Composición, una modalidad de doctorado que se otorga en base a las obras que presentas, sobre todo sinfónicas. Son muchos años de trabajo para llegar a este punto: no es solo esos cinco años que están viendo tus obras, es todo el trabajo que hay detrás, desde que empecé a estudiar música de pequeño”, explica Manuel Martínez Burgos.

La universidad británica siguió la trayectoria del compositor entre 2015 y 2020, un período en el que estrenó varias composiciones orquestales. “Uno de los estrenos lo hice allí, en Oxford, y otros en el Auditorio Nacional. Y también hice uno en Oviedo, de una de las obras que han entrado en el doctorado: es una obra para piano solo bastante larga, de casi una hora, que presenté en el Auditorio Príncipe Felipe, en el verano de 2019, dentro del ciclo de verano que hizo el Ayuntamiento de Oviedo. Estoy muy contento de que esa obra en concreto esté incluida”, explica Martínez Burgos.

A la hora de argumentar la concesión del doctorado, el tribunal destacó el uso magistral de la orquesta por parte de Martínez Burgos, en cuya obra se combina riqueza y claridad. Además, se subrayó el universo armónico del compositor, a quien reconocen como una voz original.

Aunque Martínez Burgos ya contaba con un primer doctorado, obtenido en la Universidad Autónoma de Madrid en 2004, reconoce que este de Oxford es especial por el prestigio de la universidad británica y por la dificultad para obtenerlo. Pero además, Martínez Burgos espera que este hito que ha logrado sirva para motivar a futuros compositores a seguir sus pasos. “Si esto puede valer para que mis alumnos se sientan más motivados, entonces la jugada es redonda”, señala el compositor.

Desde su puesto en el Conservatorio Superior, Martínez Burgos aprecia un interés creciente por la composición, aunque lamenta que una serie de decisiones administrativas estén lastrando ese desarrollo. “Este año registramos muchas inscripciones. Suelen entrar cuatro alumnos por año, que en cuatro cursos hacen un total de 16. No siempre cumplimos ese ratio, pero este año se han producido bastantes inscripciones, con alumnos llegados incluso de regiones como Murcia, porque además somos un centro de referencia en la Cornisa Cantábrica”, sostiene Martínez Burgos. “Pero lamentablemente”, añade, “la Consejería (de Educación) ha puesto al final menos plazas de las que concedió en un primer momento, y se han reducido a prácticamente la mitad. Estamos un poco disgustados y sorprendidos por esta decisión, y es una pena que pase esto en un conservatorio como el nuestro, que va bien”.