Hablar de helados en Oviedo es hacerlo de Diego Verdú, el establecimiento que lleva décadas ideando los productos más innovadores y deliciosos, que van desde el turrón y las tartas heladas a esos helados irresistibles que cada verano se renuevan. En esta ocasión causan furor las mini tartas heladas, inspiradas en su exitosas "hermanas mayores", realizadas con base de bizcocho red velvet y helado de turrón y capas de bizcocho, bañadas en chocolate. La idea, que supone un paso más en la evolución de la clásica tarta helada, llega acompañada de otras alternativas como los sándwiches helados, que en vez de galleta de barquillo llevan bizcocho de distintos tipos.

Además de estas delicias, si algo llama la atención de los clientes son los helados con nuevos sabores, como "Lorenzo", un bombón de chocolate belga con leche que lleva por dentro toffee salado. Otra de las posibilidades que encantan a los más pequeños de la casa es el helado Cookie Monster, azul como el personaje, que además de estar riquísimo tiene una estética insuperable con el azul que le da la espirulina.

Tradición asturiana renovada

Los productos asturianos inspiran propuestas como el helado de queso La Peral con mermelada casera de higos, que está de rechupete. En la vertiente más sofisticada y haciendo un guiño a la cocina oriental, en Diego Verdú ofrecen un helado de anacardos con wasabi, cada vez más codiciado entre los gourmets de la ciudad y los visitantes que llegan a Oviedo en estas fechas.

Además preparan una amplia gama de tabletas de chocolate, siempre con turrón por medio. El chocolate rubí rosa es uno de los productos de moda que se emplean en el establecimiento, donde por supuesto, el turrón no falta en ningún momento del año.

El alimento estelar del verano

En cualquier caso, en las mesas estivales no falta el helado, que se define como un alimento congelado hecho en general con leche y crema, además de cualquier otro producto para marcarle el sabor (chocolate, turrón, fresa, vainilla, etcétera). Lo cierto es que un helado apetece todo el año y además de postre sirve para merendar, refrescarse a media mañana o en la playa, cerrar el día con un dulce bocado... Asturias es tierra de buenos heladeros artesanos, esos que miman el producto y lo elaboran con la mejor materia prima, que, además de rica, es sana. Así que, para no errar en la elección y hacerse con el mejor cucurucho este verano, lo mejor es ir sobre seguro.

La mejor elección

“Ya que lo vas a tomar, pues que sea el mejor”. Lo dice Jesús Valdés López, quinta generación de Diego Verdú, firma fundada en 1878: un clásico en Oviedo. Todo empezó con el turrón y luego, poco antes de la guerra civil, surgió el helado: “De aquella era muy complicado, sin congeladores. Ahora todo ha cambiado”.

El éxito de la firma radica en su fidelidad a una receta en la que no falta el buen producto: “La base de un buen helado es leche fresca de vaca, nata y el ingrediente para el sabor que le pongas, por supuesto, natural. Nosotros echamos yema de huevo, un emulgente natural, también algo de agar agar...”, explica Jesús Valdés, quien admite que el más consumido en Diego Verdú es, como no podía ser de otra forma, el de turrón: “Es nuestro clásico, con turrón de verdad, no sucedáneo”.

Público fiel

Como todos los heladeros, Jesús Valdés dice que este dulce no es solo para el verano, sino para cualquier mes del año. Y pese a lo que se pueda pensar, eso de cuidar la línea y evitar el consumo de azúcar no afecta mucho al helado. “Siempre hay hueco. Lógicamente, no es para todos los días, pero cuando uno va a tomarlo, busca la calidad, que sea rico. Merece la pena. Por supuesto que lleva azúcar, pero mejor que sea uno hecho artesanalmente que industrial. Aparte, es un alimento muy completo”, defiende el heladero. ¿Y en qué momento tomar helado? “Por supuesto, cualquiera es ideal. Yo incluso lo desayuno, porque empiezo la mañana en el obrador y siempre pruebo los que hacemos cada día. El helado es muy bueno y tiene un público fiel”, concluye Valdés.