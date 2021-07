Casi no le dio tiempo ni a disfrutar del botín. Los agentes de la Policía Local de Oviedo detuvieron ayer por la mañana a un “viejo conocido” que solo unas horas antes –a las cuatro de la madrugada– se había llevado la caja registradora y un teléfono móvil de una cafetería-restaurante situada en la Plaza de Riego, el nuevo negocio hostelero de los cinco que tiene el grupo La Leyenda. El delincuente entró en el local a cara descubierta y fue grabado por las cámaras de seguridad, algo que les sirvió a los agentes para reconocerlo al instante. Al cierre de esta edición no había trascendido la cantidad de dinero que había en la caja registradora, aunque uno de los propietarios asegura que “no era una cantidad pequeña”.

El ladrón fue descubierto horas después del asalto en el albergue que está ubicado en el barrio de San Lázaro. Fuentes ligadas a la investigación aseguran que el delincuente aún tenía en su poder el teléfono móvil y dinero, aunque los socios del grupo La Leyenda no las tienen todas consigo. “Esperamos recuperar lo máximo posible, pero en estos casos nunca se sabe. Pero no es solo el dinero, también destrozó una puerta para entrar al local y eso también cuesta dinero”, explica Iván Hortal, uno de los propietarios del establecimiento. “Lo que sí queremos hacer es agradecer el trabajo de la Policía Local y también de la Nacional. Gracias a ellos se detuvo al ladrón con una rapidez increíble”, añade.

Las cámaras de seguridad reflejan que el delincuente no solo se llevó el dinero y el teléfono móvil. Cuando se disponía a salir del local, con la caja registradora bajo el brazo, se dio cuenta de que en la calle estaba lloviendo y se dirigió de nuevo al interior. Miró a su alrededor, se fue hacia el paragüero y cogió un paraguas para no mojarse durante la huida. Todo esto sin cubrirse el rostro ni ponerse guantes para no dejar huellas. “Lo ideal sería que el Ayuntamiento pusiese en marcha cuanto antes el proyecto que tiene para colocar más cámaras de vigilancia en el Antiguo. Se evitarían robos, pintadas y otros actos vandálicos”, asegura Iván Hortal.