Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio.

El comentario del cliente insatisfecho que generó la disputa fue el siguiente: "Fuimos una noche a picar algo y salimos muy desencantados. Pedimos unas patatas bravas y alioli (normalitas, sin más) y unos langostinos en tempura (horribles, tardaron muchísimo en servirlos y la tempura era como un rebozado del día anterior recalentado, nada crujiente, estaba reblandecida; lo dicho, como preparado con anterioridad y recalentado). El camarero que nos atendió se limitó a apuntar lo que queríamos y a servirlo. Ni siquiera le llamó la atención que le quitásemos la tempura a todos los langostinos para poder comérnoslos. No volveremos".

La respuesta no se hizo esperar. "Lo primero gracias por elegir nuestro sitio. Los langostinos los hacemos siempre sobre la marcha. Una cosa es que no le hayan gustado o ese día, por alguna razón (freírlos en aceite no muy caliente o el rebozado no haya salido bien por la cantidad de gente que había), no estuviesen bien. Pero de eso, a decir q eran del día anterior o recalentado..."

La respuesta del hostelero no acabó aquí. "Yo, por ejemplo, si voy a un sitio y no me gusta algo, lo digo al momento, no me como todo (sin la “tempura” como dijo usted para luego escribir una mala critica). Se hubieran podido hacer otros o habérselos cambiado por otra cosa. Pero si lo comen todo como usted buenamente dijo, pues lógicamente se entiende que está bien, a no ser que se busque comer y luego criticar para ver si sale algo de la nota final".

Aún hubo más: "El camarero les preguntó qué tal todo, y si dicen 'bien', lógicamente no va a preguntar por la tempura, que puede ser q no quisieran comer tanta fritura. Otra cosa es que hubiesen dejado el plato entero y lógicamente les hubiesen preguntado el motivo".

No había terminado de despacharse el empresario: "Luego me ha chocado que diga de las patatas q normalitas... si me dijese eso de un arroz o de un plato elaborado, lo entendería; pero de unas patatas con dos salsas parece increíble. Serán de los únicos que dicen eso, porque suele ser uno de nuestros fuertes y repite mucha gente este plato precisamente".

El hostelero finiquitó su mensaje con educación: "De todas formas siento q no les gustase la comida".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.