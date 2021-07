El mercado que hace ciudad

“Apoyar el producto autóctono y ecológico debería ser fundamental”, es lo que comentaba María José González, de la COPAE, cuando se le pregunta sobre por qué lleva tanto tiempo trabajando en un huerta ecológica.

Este fin de semana la plaza de la Catedral acoge el mercado artesano y ecológico, una iniciativa para darle importancia a los productos del Principado y que los habitantes de la ciudad puedan adquirirlos mientras pasean por las calles del Antiguo. “Vengo siempre que lo ponen. Me parece una muy buena iniciativa, ojalá estuviera más tiempo” decía María Martín, una de las asiduas a este mercado. “Siempre que puedo, vengo. Incluso me he llegado a desplazar a Gijón cuando el mercado se hace allí”, añadía.

La mañana calurosa y soleada de ayer animó a los transeúntes a entrar en la plaza de Alfonso II el Casto para dar una vuelta por los puestos del mercado ecológico.

Desde quesos a piezas de cerámica hechas a mano, los productos de los que dispone la feria son todos artesanos y elaborados de forma ecológica.

“Solemos comprar siempre productos locales. La última vez que fuimos compramos unos imanes, parecíamos turistas”, comentaba, entre risas, Carmen Berros, que, junto a su hermana, nunca se pierde la oportunidad de llenar su despensa con productos de la tierra asturiana.

Los productos de la región enamoran a todas las personas, tanto de dentro como de fuera de Asturias. “Soy cordobés, llevo mucho años en el Principado y una de las cosas más interesantes que siempre me han llamado la atención son los productos artesanales”, afirmaba Francisco Carmona mientras buscaba con su mujer el mejor queso para llevarse a su casa.

El mercado artesano y ecológico continúa hoy en la plaza de la Catedral hasta las 21.00 horas y volverá a la ciudad el sábado 14 de agosto.