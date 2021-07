La multiplicación de los visitantes, el milagro cultural del verano ovetense

El verano ovetense asemejaba ser, durante años, el escenario de un western crepuscular, con las calles vacías y el sol abrasando el asfalto. Solo faltaban el sheriff, aunque en la historia local hay aspirantes, y los estepicursores, esas bolas de polvo y paja que atraviesan rodando la pantalla en vísperas de un duelo. Pero en los últimos años, esa imagen de la Oviedo arrasada y desierta en temporada estival ha quedado en el olvido. La capital es ahora, también en verano, un destino preferente para el viajero y una cita obligada para el turista. Nada de ser el recurso para los días de lluvia. Oviedo figura, por méritos propios, en todos los circuitos. Algo que se explica por una poderosa oferta cultural y de ocio que permite a la ciudad ofrecer al visitante algo diferente a lo que encuentra en la costa y, además, muchos menos condicionado por la climatología, lo que en veranos extraños como este es un valor a tener en cuenta.

Turismo Cultural. El riquísimo patrimonio histórico-artístico de Oviedo es un filón que aún está a medio explotar, pero que ya reporta un beneficio global a la ciudad. Hay un año clave para operar este cambio: 2014. En abril, la Catedral de Oviedo abrió sus puertas como un entorno musealizado y comenzó a cobrar entrada. La decisión del Cabildo generó en un primer momento gran controversia, e incluso el Gobierno tripartito que encabezaba el socialista Wenceslao López criticó con dureza la medida, lo que llevó a la Catedral a renunciar a la ayuda municipal de 20.000 euros al año. Pero la musealización, lejos de vaciar San Salvador, multiplicó las visitas, sin perder por ello la consolidada afluencia de fieles y peregrinos, de tal modo que, antes de la pandemia, la catedral contabilizaba del orden de 115.000 visitantes cada año. Lo más llamativo es que, como explicó recientemente Benito Gallego, los meses en los que más visitantes reciben son precisamente los de verano, especialmente agosto. Esto se explica porque, al musealizarse y empezar a cobrar entrada, la Catedral de Oviedo entró en los circuitos turísticos de guías y agencias. Era un complemento ideal a los itinerarios al Naranco para ver los monumentos prerrománicos, y sirvió además para reforzar la presencia de turistas en el casco histórico.

Apenas un año después, Oviedo añadió otro activo cultural de primer orden a su oferta. La ampliación del Museo de Bellas Artes y una gestión renovada, con la llegada de Alfonso Palacio a la dirección, propiciaron que la gran pinacoteca regional multiplicase su afluencia de visitantes. La nueva entrada del equipamiento, en la plaza de la Catedral, le ha otorgado además una mayor visibilidad, un posicionamiento dentro del centro histórico que también ha tenido un impacto constatable como reclamo para el visitante. A futuro, con la segunda fase de la ampliación ya comprometida, el Bellas Artes tendrá una nueva opción para incrementar su afluencia.

La comparativa de los flujos de visitantes entre el museo y la catedral da pistas sobre las posibilidades de la pinacoteca. Aunque el volumen global anual de ambas entidades es bastante parejo (115.000 de la catedral por 108.000 del museo el año anterior a la pandemia), sus flujos son muy diferentes. El Bellas Artes presenta más regularidad en sus visitas, con un flujo constante todo el año que desciende en época estival, mientras que la afluencia a la catedral es más estacional, con importantes picos de visitantes en verano. Una vez que el Bellas Artes complete su ampliación y pueda contar con una serie de servicios de los que ahora no disfruta (cafetería, tienda, salón de actos), se debería abrir el melón del cobro de la entrada y la incorporación definitiva del museo a los circuitos turísticos.

Apertura musical. Oviedo es una ciudad profundamente melómana, pero tradicionalmente se ha asociado esa condición a la clásica. Con dos orquestas instaladas en la capital, la potencia de sus temporadas de Ópera y Zarzuela, y una gran variedad de ciclos, esta vertiente musical está profundamente enraizada en el espíritu de la ciudad. Pero esta vocación clásica tiene una contrapartida: en los meses de verano, cuando los ciclos se detienen y las orquestas cogen vacaciones, la agenda musical ovetense se vaciaba de golpe. En los últimos años, la ciudad ha logrado revertir esta situación abrazando la música popular, coto cerrado en otras épocas de localidades como Gijón.

El verano pasado, con la obligación de reinventar las propuestas de ocio a causa de la pandemia, la Fundación Municipal de Cultura logró un importante éxito al apostar decididamente por conciertos al aire libre, con la primera edición del festival “VeSu” y con los ciclos “Enclave Pop” y “Tiempos nuevos”. Para este año, Cultura ha insistido en el mismo modelo. El “VeSu” se ha mantenido en La Vega y se ha consolidado como la primera gran cita de la escena indie en el verano asturiano. Condicionado por el covid queda por ver hasta donde puede llegar en circunstancias normales y, quizá, emancipado de la tutela municipal. Para el resto del verano, “Tiempos Nuevos” trae una selecta colección de música alternativa contemporánea y “Enclave Pop” una buena muestra de pop y rock de aquí.

Otros públicos. Este año también se ha celebrado la segunda edición del festival de artes escénicas Cafca, enfocado al ocio familiar y a los espectáculos de calle, encajado en el primer fin de semana sin clases y con programación nacional e internacional; y a finales de septiembre llegará la segunda edición de Link, dedicado a las experiencias tecnológicas y las expresiones artísticas más avanzadas.

Más allá de la música en vivo, otras iniciativas como el cine al aire libre, una extensión ya consolidada de los ciclos Saco y Radar, o los numerosos talleres y actividades para niños y adultos que pueblan la programación estival ayudan no tanto a atraer público de fuero como a retener a los ovetenses en la ciudad. En este caso, se trata de ofrecer estímulos a los vecinos para elegir la oferta local antes de ir a buscar otro tipo de experiencias fuera de las fronteras municipales. Y eso también renta al conjunto de la ciudad.

Concentración gastronómica. La riqueza de la gastronomía asturiana es un activo a tener en cuenta en cualquier estrategia turística. Aquí se come bien, y eso es conocido (y reconocido) urbi et orbi. En este sentido, no es que Oviedo aporte más ni menos que otras ciudades de la región, pero sí que tiene una ventaja sobre ellas: la concentración. En apenas unas manzanas, entre el Antiguo y Gascona, se puede encontrar una gran variedad de restaurantes, sidrerías, bares y tabernas, todos ellos con precios razonables y bastante parejos. Aquí no se “sablea” al turista, ni hay locales de prestigio conviviendo con otros que ofrecen calidades ínfimas. Toda una garantía para el visitante.

Esta seguridad gastronómica es lo que termina por redondear la oferta estival de Oviedo. Aun en pleno verano, el visitante tiene en la ciudad los suficientes estímulos para pasar una jornada completa. La riqueza patrimonial sirve de reclamo para el foráneo, la gran oferta gastronómica y hostelera sostiene su presencia más allá del mero itinerario turístico, y un programa cultural variado y diferente propicia la llegada de nuevos públicos y, sobre todo, aporta estímulos a los ovetenses para quedarse en la ciudad. Una oferta que, además, tiene el valor añadido de que no es tan vulnerable a las condiciones climatológicas como la habitual propuesta armada en torno al sol y la playa.