Canteli respalda la idea de poner escaleras mecánicas a la Losa desde Monte Gamonal

Al alcalde de Oviedo le parece muy interesante la propuesta de la asociación de vecinos “Activa Ciudad Naranco”, que exige unas escaleras mecánicas en el acceso a la losa de Renfe desde la zona de la calle Monte Gamonal, pero mantiene que el Ayuntamiento está atado de pies y manos y que no puede hacer nada al respecto. No en vano, según explica Alfredo Canteli, la zona en la que piden actuar los vecinos se encuentra dentro del recinto de la estación de trenes, por lo que la posible colocación de unas escaleras mecánicas para salvar ese desnivel dependería totalmente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La presidenta de “Activa Ciudad Naranco”, Marisa Álvarez, asegura que las escaleras mecánicas en ese punto de acceso a la Losa servirían para ayudar a los residentes del barrio que tienen problemas de movilidad y que no pueden subir las escaleras que existen actualmente dentro del recinto de la estación de trenes. Álvarez asegura que actualmente hay muchos vecinos del barrio que no pueden utilizar las escaleras. “Son de uso diario para cientos de personas de nuestro barrio, pero hay otras tantas que tienen que dar un rodeo enorme porque no pueden usarlas. El ascensor de la estación no invita a su uso, sobre todo por las noches”, dijo hace unos días la presidenta del colectivo vecinal.

El colectivo “Activa Ciudad Naranco” lleva tiempo solicitando la mejora de los accesos a la Losa desde la zona de Monte Gamonal, pero la reivindicación se ha avivado después de conocer –a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA– que la concejalía de Infraestructuras está preparando un proyecto que servirá para unir los barrios del Cristo y Montecerrao por medio de un ascensor o de unas escaleras mecánicas, dos alternativas entre las que se elegirá en función de los costes económicos y de los estudios técnicos correspondientes.