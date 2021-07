Un fuego en un solar vacío en La Manjoya enfada al barrio: “Lo habíamos advertido”

Un incendio registrado a primera hora de la mañana de ayer en un solar vacío de La Manjoya ha vuelto a encender la llama de la polémica en el barrio. Los vecinos llevan años denunciando que este tipo de parcelas –que se quedaron sin edificar a raíz de la crisis del ladrillo– están llenas de maleza y suciedad y que algo así podía ocurrir. “Lo habíamos advertido”, asegura Silvia García, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos “Llamaoscura-Pereda”. Los miembros del equipo de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Oviedo (SEIS), que fueron los encargados de apagar las llamas, explican que el fuego se originó en una finca en la que, además de la maleza, abunda el conocido como plumero de la pampa, una planta invasora que arde con mucha facilidad.

El solar que fue pasto de las llamas se encuentra situado en la zona del Cabornio, muy cerca del puente que pasa por encima de la autopista. “Se trata de una zona que fue urbanizada cuando era Alcalde Gabino de Lorenzo, no estamos hablando de un monte perdido”, dice García. “Estamos hartos de hablar con el Ayuntamiento para denunciar la situación. En la última reunión que tuvimos con Canteli, antes de la pandemia, lo planteamos y no se hizo nada. No se trata sólo de esa parcela, está todo igual”, explica la presidenta vecinal. “Incluso le pedimos que justo la zona en la que hubo el incendio se cerrase al paso. Parece una zona de guerra. Está llena de suciedad, de preservativos usados de gente que va allí a hacer quedadas sexuales, las farolas están rotas, no hay tapas en las alcantarillas... Es un desastre”, añade Silvia García.

Los vecinos lo tienen muy claro. “Si el incendio se registra frente a la zona de Llamaoscura, donde también está lleno de parcelas sin desbrozar, habría ardido media urbanización”, asegura la presidenta vecinal. Las reacciones políticas tampoco se han hecho esperar. “Emplazamos a Canteli a tomarse en serio de una vez por todas el estado que presentan zonas de Oviedo como La Manjoya. Estuvimos allí en marzo y ya advertimos de los enormes espacios en estado selvático que hoy han sido pasto de las llamas”, dice la portavoz de Vox, Cristina Coto.