El Partido Popular asturiano quiere que el Gobierno de España condone la deuda de los ayuntamientos, que en Asturias asciende a más de 50 millones de euros. El concejal de Economía del Consistorio ovetense, además, señala que esa deuda se habría generado por un error de cálculo del propio Ministerio de Hacienda a la hora de distribuir los ingresos tributarios del año pasado. Cuesta, que representa a los municipios asturianos gobernados por el PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizó el anuncio tras asistir en la mañana de ayer a una sesión de la comisión de Haciendas de la organización.

Cuesta basa su argumentación en que los ayuntamientos reciben una parte de las recaudaciones fiscales que realiza la administración central para la financiación de los servicios municipales básicos, y como consecuencia de la reducción de la recaudación provocada por la crisis del covid. Ahora, según cuenta el concejal, el Gobierno exige a los ayuntamientos la devolución de una parte de las cantidades, previamente entregadas, “al no haberse tenido en cuenta, en el reparto previo, de esa disminución de la recaudación”.

“El Gobierno central, no sólo no ha materializado su compromiso de aportar recursos adicionales a los municipios, para hacer frente a la pandemia, si no que ahora, quiere que le devolvamos recursos que no tenemos, porque hemos tenido que utilizarlos en luchar contra los efectos del covid en nuestros vecinos, sus negocios y sus empleos” señaló el concejal Javier Cuesta.