Todos los sentidos del arte

Una exposición inclusiva y multisensorial. Esta es la premisa bajo la cual cinco alumnos del máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión, de la Universidad de Oviedo, han planteado y desarrollado la muestra “Par XIII”, que ayer se inauguró en la sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Alessandro Favero, Beatriz Rodríguez, Coral García, Lucía Pérez y Navia de la Torre son los cinco comisarios de la exposición, en la cual reúnen a una serie de artistas que trabajan, en su obra, sobre estímulos que experimentan en su día a día. Algunos de estos creadores padecen una discapacidad o conviven con personas que la tienen. Unas circunstancias que marcan de forma decisiva sus obras.

Es el caso de los dos artistas que ayer asistieron a la inauguración de la muestra. El valenciano Vicente Marzal, sordo de nacimiento, reflexiona en sus pinturas y esculturas sobre la representación plástica del sonido. “Cuando era niño y me pusieron el implante coclear, no entendía esos sonidos que me llegaban, ni por qué no era capaz de verlos. Trataba de cogerlos con las manos, de atraparlos”, reflexiona Marzal. Por su parte, la madrileña Costa Badía, con un problema de corazón, ha construido una serie con los electrocardiogramas que le han hecho para controlar unas palpitaciones nocturnas. “Está muy bien que haya una apuesta por la diversidad y que esto se haga en un ámbito universitario. A los artistas discapacitados no se nos debe ver como algo raro o exótico: formamos parte de la sociedad”, reivindica la artista. En la muestra también se incluyen obras de Antoni Abad, Ataulfo Casado, Claudio Iglesias, David Escalona, José Soto Chica, Juan Diego Angulo Ruiz y Juan Isaac Silva.

Los comisarios de la muestra, por su parte, han construido un itinerario expositivo que permite una aproximación a las obras con distintos sentidos, no exclusivamente a través de la vista, y buscando potenciar la accesibilidad para un público con discapacidad. Algo propiciado en parte por la naturaleza de algunas de las obras expuestas, pero también por la sensibilidad de los impulsores de la muestra al diseñar un espacio multisensorial que privilegia la aproximación auditiva y táctil a determinadas piezas.

En el acto, además de los dos creadores y de los comisarios (Alessandro Favero y Lucía Pérez no pudieron asistir, pero sí estuvieron sus tres compañeras), intervinieron Ana Fernández, Catedrática de Historia del Arte y coordinadora del máster que cursan los cinco comisarios; Carmen Adams, profesora titular de Historia del Arte y vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural; y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien destacó su orgullo ante una iniciativa que es “producto de la originalidad y el espíritu de nuestros estudiantes” y que permite “expresar lo mejor de la institución y toda la calidad que atesora”.