El bailarín y cantante Vincenzo Capezzuto encabeza el grupo “Soqquadro Italiano”, que esta tarde (20.00 horas) presenta en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe su espectáculo “Stabat Mater Vivaldi Project”. Una representación que se enmarca en el programa de actividades culturales “Oviedo, Origen del Camino”, que organiza el Ayuntamiento de Oviedo con el patrocinio de la Consejería de Cultura, y que tiene entrada gratuita.

–Construyen el espectáculo en torno al “Stabat Mater” de Vivaldi y a partir de un cuadro de Masaccio. ¿Por qué centran la mirada en este artista del Quattrocento?

–Masaccio me sirvió de inspiración. De hecho, cuando vimos con Claudio (Borgianni, director del espectáculo) la “Crucifixión” que tenemos en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, quedamos muy impresionados. A partir de los tres colores que emplea Masaccio, el rojo, el azul y el oro, construyó la puesta en escena. Con esos tres colores, Masaccio tiene el poder de contar el misterio del amor, el mismo que, en un sentido amplio, rodea el espectáculo.

–¿Qué puede esperar el espectador que vaya a enfrentarse a su espectáculo?

–Es un espectáculo distinto a los demás porque aúna muchos lenguajes artísticos. Es una experiencia muy particular, y tras haberlo llevado por todo el mundo nos sigue resultando muy curioso ver la reacción de la gente. No se esperan algo así, pero al mismo tiempo les lleva a algo muy emocional, muy fuerte. Yo diría a los espectadores que se sienten y se dejen llevar, porque encontrarán un espectáculo que afronta el tema del amor, pero también del sufrimiento.

–Proponen un espectáculo de arte sacro desde unos referentes muy clásicos. Casi parece que va a contrapelo de lo que se hace hoy en día.

–Queríamos hacer un espectáculo sacro, era como una exigencia artística que teníamos. Después, hubo muchos condicionantes que nos llevaron al “Stabat Mater”, el primero que la partitura de Vivaldi parece escrita sobre mi voz. Yo no tengo una voz lírica, la mía es muy natural, y la textura de la obra quedaba perfecta. Luego nos interesaba el tema de la Pasión: el sufrimiento, el amor de una madre que pierde a un hijo... Llegamos a la pintura de Masaccio y la combinación de todas estas cosas fueron armando el espectáculo. Pero como decía, en el principio había esa exigencia de enfrentar una temática religiosa, combinando además instrumentos antiguos y modernos, lenguajes clásicos y otros como la música electrónica, integrando una iluminación y un vestuario modernos... Es un espectáculo que nos ha dado posibilidad de llegar también a distintas generaciones.

–Actúa en una plaza, Oviedo, con mucha tradición musical, un público con más bagaje que la media, pero también más exigente. ¿Cómo afronta usted una representación ante un público de esta naturaleza?

–Estoy muy contento. Porque creo además que nuestros espectáculo es algo distinto a lo que el público de Oviedo ha visto antes, y me parece necesario que la gente pueda ver cosas distintas, aunque siempre con un nivel musical alto. Estoy seguro de que la gente va a disfrutar de la música, y espero que el espectáculo les pueda sugerir preguntas, que les pueda mover algo por dentro y les haga pensar. He actuado en lugares con mucha tradición, también en algunos muy conservadores, pero la reacción de la gente ha sido siempre positiva. Es un espectáculo que se puede disfrutar por su puesta en escena, aunque su estilo también puede turbar a algunas personas. Para nosotros, el espectáculo tiene que ser un instrumento para hacer reflexionar al público. Si me preguntan, a mi no me interesa tanto que el espectáculo les guste o no les guste como el que les pueda hacer reflexionar, que les provoque algo.