Oviedo está de película

Desde Las Campas hasta La Corredoria, pasando por la Plaza del Ayuntamiento e incluyendo localidades como Olloniego, Trubia o Colloto. Por sexto verano consecutivo, SACO (Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo) ha organizado el programa “Cine a la luz de la luna”, cuyo director, Pablo de María, se muestra entusiasmado por la gran acogida que un año más ha tenido la iniciativa, que ya se ha convertido en toda una tradición de los veranos ovetenses. “Muchas de las localizaciones se incorporan por petición de las Asociaciones de Vecinos, en la medida que podamos llevaremos el cine a cualquier rincón del concejo de Oviedo”, afirma.

“Disfrutar de un buen clásico de cine aquí al lado de casa es un plan magnífico, yo ya he visto ‘Blade Runner’ unas cuantas veces, pero no me canso de ella, sobre todo si encima puedo verla de una forma diferente como es en este lugar al aire libre”, afirma Fernando Álvarez, ovetense de 56 años y vecino del barrio de Buenavista que el pasado miércoles, 21 de julio, se acercó hasta el Calatrava para disfrutar del filme de culto, que hizo una combinación perfecta con el entorno futurista del Palacio de Congresos de Oviedo. También acudió un grupo de cuatro jóvenes de entre 23 y 24 años, estudiantes del examen MIR que tras haber acabado su intensa jornada de estudio desconectaron y disfrutaron de la película en el exterior. “Mejor esto que quedarnos en la habitación viendo Netflix, así socializamos y nos da un poco el aire después de todo el día estudiando”, apunta Raúl Jiménez, graduado en Medicina que ha venido desde Sevilla a preparar el MIR.

Al día siguiente, la dulce y mágica “Amelie” enamoró a los vecinos de La Florida, que no solo llenaron todas las sillas habilitadas por la organización, sino que algunos se sentaron en el césped adyacente con toallas. Entre los espectadores estaba Lidia Llano, de 25 años, una asidua seguidora de la propuesta. “Todos los años voy dos o tres veces, si es una película que me gusta mucho no me importa desplazarme”, afirma la joven, que en esta ocasión ha aprovechado que la proyección es en su barrio para venir acompañada de su madre, Beatriz Paredes.

Para Bárbara Noval, de 27 años, es su debut en esta experiencia. “Ya lo había visto otros años por los barrios, pero nunca me había coincidido bien para venir, tenía ganas de probar porque me parece un plan muy bueno, sobre todo ahora que el ocio nocturno escasea”. La joven ha decidido disfrutar de la película con la compañía de su perrita Frida y una bolsa de palomitas. No es la única que ha decidido traer comida, ya que hasta un repartidor de pizza se acercó a llevar la cena para un grupo de jóvenes.

“La sensación que percibimos durante todos estos años es la comodidad en la gente, disfrutan todos juntos de lo mismo y se convierten en un grupo, lo que es importante en estos tiempos de individualismo, que a través de estas propuestas se genere este sentimiento de pertenencia. Es algo que observamos en todas partes y de alguna manera nos sentimos útiles más allá del hecho de hacer una programación cultural”, explica Pablo de María sobre este proyecto.

Este año, el “Cine a la luz de la luna” homenajea a dos grandes del cine: al actor recientemente fallecido Sean Connery y al director Luis García Berlanga, por el centenario de su nacimiento. Su tributo arranca este jueves, 29 de julio, con la proyección de “Calabuch” en la plaza del Ayuntamiento.