La Universidad Popular volverá a las clases presenciales en otoño

El edificio del Pavo Real, en el Campo San Francisco, será el centro principal del curso. Para garantizar la seguridad sanitaria, se ampliarán las ubicaciones de las clases a cuatro centros sociales, a fin de descentralizar el programa y conseguir espacios más amplios. En concreto, algunos de los cursos se desarrollarán en los centros sociales de Vallobín, Muñoz Degraín, Cristo II y El Cortijo, en La Corredoria. Estos centros sociales son los que cuentan con aulas que cumplen con las medidas de ventilación y distancia que exige la Consejería de Salud.

Además del retorno a las clases presenciales, la Concejalía de Educación prevé ampliar la oferta formativa de la Universidad Popular. En el último curso, la entidad ofertó 32 cursos, entre ellos una gran variedad relacionados con la historia, la historia del arte o la música, así como fotografía, edición digital, aprender a comer bien o mindfullness.

“La vuelta progresiva a la presencialidad de las clases es lo deseado y en lo que estamos trabajando, en la Universidad Popular y en el resto de programas formativos dependientes de la concejalía”, sostiene Lourdes García. La edil asegura que “volveremos a la normalidad en este programa, en el que vamos a incluir nuevos cursos que anunciaremos en septiembre cuando se saque la convocatoria”. García reivindica que “la Universidad Popular es un programa con demanda ciudadana por el que seguiremos apostando en este gobierno”.

Los cursos de la Universidad Popular son de pago, pero tienen precios muy económicos (un curso puede costar entre los 20 y los 45 euros, dependiendo de las horas de clase) y se han establecido numerosas exenciones de matrícula. Los adultos que estén inscritos como demandantes de empleo no ocupados y que no perciban prestación o subsidio, así como los menores cuyos dos progenitores estén en esta misma situación, estarán exentos del pago de matrícula. Además, gozarán de una bonificación del 50% en el pago las personas con una discapacidad igual o superior al 33%. También gozarán de una bonificación del 5% en el pago los titulares del Carné Joven. Las bonificaciones, eso sí, no son acumulables.