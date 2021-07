El edil de Seguridad, José Ramón Prado, aseguró que la potestad para devolver las multas del estado de alarma corresponde al Principado y no al Ayuntamiento, ante la petición de Vox para dejar sin efecto las sanciones de la pandemia, así como que no se tramitasen las que aun no se habían cobrado. Prado dijo estar de acuerdo pero se remitió a las competencias de las distintas administraciones. Así, según el edil, la decisión y los trámites recaen en la administración regional.