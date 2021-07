Bueño se postula para intentar llevarse el título de mejor pueblo turístico del mundo

El título de “Pueblo ejemplar de Asturias” que se llevó Bueño en el año 2012 sigue siendo un orgullo para sus habitantes, pero ahora quieren que los encantos de esta localidad de Ribera de Arriba también sean reconocidos a escala mundial. A raíz de la iniciativa de la Asociación Cultural y gracias al impulso del propio Ayuntamiento, Bueño ha presentado su candidatura para hacerse con el titulo de “Mejor Pueblo Turístico” del mundo, un galardón que otorga la Organización Mundial del Turismo (OMT) y que tiene por objeto “reconocer a aquellos pueblos que sean un ejemplo notable de destino de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan los valores comunitarios, los productos y la forma de vida rural, y que tengan un compromiso claro con la sostenibilidad en todas sus vertientes”.

El alcalde de Ribera de Arriba, el socialista Tomás Fernández, tiene muy claro que Bueño cumple con todos los requisitos para ser reconocido con el sello “Best Tourism Villages” –así se llama oficialmente el galardón– y está orgulloso de la candidatura. “Bueño representa al típico pueblo asturiano y además cuenta con un montón de atractivos. Estamos al lado de Oviedo y no hemos perdido la esencia de lo rural, se trata de una localidad con mucho que ofrecer para el turista”, explica Fernández. El camino hacia el reconocimiento no es nada fácil, aunque Bueño es la única localidad asturiana que ha presentado sus credenciales para optar al reconocimientos –solo se permitían dos candidaturas por comunidad autónoma–, el pueblo va a tener que competir con otros muchos de toda España que sí se han presentado. De hecho, la Secretaría de Estado de Turismo seleccionará hasta un máximo de tres candidaturas de entre todas las recibidas. “Sabemos que no es nada fácil porque hay pueblos en España que son muy singulares y también tienen mucho atractivo, pero es una iniciativa que llevábamos tiempo barajando y si conseguimos que se nos reconozca va a ser un impulso muy grande para Bueño y para todo el concejo”, señala Belarmino Fernández, el presidente de la Asociación Cultural.

Y no le falta razón. No en vano, los pueblos que sean reconocidos con el sello “Best Tourism Villages” recibirán como reconocimiento un diploma o placa. La validez del sello es de tres años, con posibilidad de renovación. Además, todos los ganadores podrán utilizar el logotipo de la iniciativa y usar el sello en todos sus materiales y actividades de comunicación. “Los pueblos seleccionados obtendrán visibilidad y reconocimiento internacional como ejemplos notables de destinos de turismo rural que preservan y promueven sus paisajes asociados, sistemas de conocimiento, su diversidad biológica y cultural, sus valores y actividades locales y su gastronomía”, recogen las bases de la convocatoria.

Los requisitos

Las localidades que opten al título de “Mejor Pueblo Turístico” del mundo, como es el caso de Bueño, tienen que tener una baja densidad demográfica y una población inferior a los 15.000 habitantes. Además, debe estar situado en un paisaje con una importante presencia de actividades tradicionales, como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca. También tiene que “compartir los valores y el estilo de vida de la comunidad”, explican los organizadores. “En Bueño ya recibimos a muchos turistas. Este año, a pesar de la pandemia, es raro el día en el que no se ve a gente visitar el pueblo y todo lo que tenemos aquí”, dice Belarmino Fernández. “Quienes vengan a Bueño pueden disfrutar con nuestros cuarenta hórreos y ocho paneras, con nuestra capilla, con la Casa de los Prieto, que va a convertirse en la Casa de las Artes, y con todas las actividades culturales y eventos de nivel que realizamos aquí a lo largo de todo el año”, subraya Fernández.