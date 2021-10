Un joven sin carné huye de la Policía en la Tenderina y se estrella en La Fresneda

El joven ovetense, que no tenía carné de conducir, huyó por la autopista acompañado de una mujer que iba de copiloto. Según los agentes que persiguieron al vehículo, su conducción durante la escapada fue “completamente temeraria”. “No mató a nadie de milagro”, manifestaba ayer un policía tras el suceso. Esquivando coches durante su huida, el delincuente se desvió a la altura de La Fresneda, finalizando su atropellada escapada colisionando contra una farola del aparcamiento de un supermercado que, al caer, dañó varios vehículos que estaban estacionados mientras sus dueños hacían la compra.

Allí, el conductor fue prendido por los agentes que le perseguían. Durante la detención, los policías comprobaron que no tenía permiso de conducir, aunque la intención del joven no era evitar que le detuviesen por ese delito sino porque le acompañaba una mujer respecto a la que tenía una orden de alejamiento. Según la versión de la joven en el lugar del suceso, ella le habría pedido a su acompañante que detuviese el vehículo cuando los agentes le dieron el alto, pero el conductor no frenó el coche y se dio a la fuga.

Según contaron testigos presenciales, el hombre, en conducción descontrolada para intentar huir de la Policía Local, “no frenó a tiempo” en una rotonda, donde además también le esperaban varios coches policiales con agentes de incógnito. “El vehículo debió salir medio volando, rompió la farola contra la que chocó y acabó en medio del parking del supermercado mientras que la farola terminó encima de varios coches que estaban estacionados”, narran quienes vieron lo ocurrido en un momento de la tarde en el que el supermercado sierense se encontraba “lleno de gente” haciendo la compra. “Pudo ser una catástrofe”, dijo un testigo tras presenciar el choque del vehículo. Algunos de los clientes se encontraron con la desagradable sorpresa de ver su coche destrozado.