Sigue la guerra abierta en el seno del Club Deportivo Covadonga y la oposición vuelve a exigir a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo que tome cartas en el asunto. El equipo femenino del club ovetense denunció en diciembre en el Ayuntamiento la “discriminación” que está sufriendo por parte de la entidad deportiva a la que pertenece. En el Consistorio han recibido el apoyo de la izquierda de la oposición, que se han solidarizado con su situación, pero según lamentan desde el PSOE y Somos, esa solidaridad no se ha extendido al gobierno a quien piden que haga de intermediario entre el equipo y el club.

En 2018 el Covadonga creó su división femenina. Según la edil de Somos Ana Taboada, para cobrar las subvenciones iniciadas por el tripartito para fomentar el deporte femenino. El club, entonces, les prometió que cobrarían un sueldo, como hacen sus homólogos masculinos. No ha sido así. Y, eso, explican las jugadoras y la entrenadora del equipo, no sustenta las denuncias que vienen realizando durante las últimas semanas. Aceptan no tener sueldo, pero “la gota que colmó el vaso” llegó cuando se les pidió una cuota por una nueva equipación que resultó ser, denuncian, una camiseta antigua del club. En ese momento decidieron que no pagarían la tasa, iniciando un conflicto con la dirección del equipo. La "batalla del Covadonga" se ha saldado con el despido del cuerpo técnico del equipo y la expulsión de varias jugadoras.

La concejala socialista Marisa Ponga volvió a reclamar ayer a la concejala de Deportes, Conchita Méndez, que conteste a las jugadoras del equipo femenino del CD Covadonga y las reciba de una vez. “Lo mínimo es responder y recibir a la plantilla ante una situación de discriminación que ya es pública y notoria”, señaló Ponga, quien defendió que el Ayuntamiento no puede mirar a otro lado ante un conflicto que se ha enquistado y recrudecido en las últimas semanas. Los socialistas han vuelto a registrar que se debatirá mañana en la comisión de Políticas Sociales, Deportes e Igualdad.

“La situación es cada vez más tensa y la discriminación hacia el equipo femenino es flagrante. No entendemos que la concejala de Deportes, que¡ además es la responsable de Igualdad, se quede cruzada de brazos y dé la callada por respuesta a las jugadoras y sus familias”, reprochó Ponga, quien recordó además que el CD Covadonga recibe subvenciones municipales. El grupo socialista mantuvo un encuentro con representantes de la plantilla para conocer de primera mano la situación y poder seguir de cerca los acontecimientos.

Hace casi dos meses que la plantilla del equipo femenino del CD Covadonga solicitó por primera vez una reunión a la concejala de Deportes sin obtener respuesta. A principios del mes de enero, y a la vista de que la situación empeoraba, las jugadoras volvieron a dirigirse a la concejala y obtener el mismo silencio por respuesta.

Desde Somos, Ana Taboada señaló que esperan que la concejala de Deportes, "tras atender a las jugadoras y equipo técnico del Covafem, haya entendido la grave situación que se da en el club y que, tal y como le pedimos, haga lo posible por restituir la normalidad en el Covadonga, devolviendo a sus puestos tanto a las capitanas expulsadas como al equipo técnico cesado".