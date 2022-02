Eduardo Menéndez Casares, geólogo y activista, miembro de Ecologistas en Acción, falleció el pasado fin de semana en Oviedo tras una larga enfermedad. Muy conocido en los ámbitos ecologistas de la región, Menéndez deja tras de sí años de lucha y compromiso para lograr mayor justicia social y mejorar su entorno, algo de lo que dejó constancia en numerosas colaboraciones en LA NUEVA ESPAÑA.

Nacido en 1951 en la localidad moscona de Santa María de Villandás, Menéndez inició su andadura como activista de adolescente, pero fue al ingresar en la universidad para estudiar Químicas cuando entró en contacto con movimientos asamblearios, cuando se fortaleció su implicación. Lorenzo Tejerina, que compartió militancia con Menéndez en el PTE (Partido del Trabajo de España), recuerda el origen de su amistad en la bulliciosa Universidad de Oviedo de la década de 1970. “Habíamos llegado para cursar una carrera, pero nuestro espíritu juvenil, romántico y utópico, nos llevó a convertirnos antes que en estudiantes de tuna en militantes antifascistas”, relata Tejerina.

A Eduardo Martínez lo recuerdan siempre en primera línea, luchando por la justicia social en un momento crucial de la historia reciente de España. “Si querías encontrar a Eduardo en aquella época, por allí estaba siempre. Y no era sencillo seguirle los pasos si no querías acabar expedientado, detenido y encarcelado. Personas como él fueron los artífices de que la dictadura terminara cayendo”, recuerda Tejerina. Menéndez, de hecho, fue detenido en dos ocasiones por la Policía y terminó ingresando en prisión por sus ideas políticas en 1975, aunque posteriormente todas esas penas serían revocadas por la amnistía firmada por Juan Carlos I en 1976, y que precedió a la ley de Amnistía de 1977.

Conquistada la democracia, Eduardo Menéndez retomó sus estudios reorientados a la Geología. Tras acabar la carrera, terminó incorporándose como investigador en la Universidad de Oviedo. En la década de 1980 siguió siendo un activo militante de partidos de izquierdas, aunque progresivamente fue derivando sus esfuerzos hacia el ecologismo, convirtiéndose en un referente para sus compañeros de Ecologistas en Acción.

“La lucha por lo justo no tiene fin y es bueno saber que personas como Eduardo, con amor por la verdad y coraje para enfrentarse al poder, son fuente de inspiración para seguir persiguiendo una sociedad mejor”, concluye Tejerina.

Despedida a un amigo:

Persona muy conocida en los ámbitos del movimiento ecologista asturiano, en estos tiempos sin memoria, quiero remontarme más atrás. Quiero rendir homenaje al luchador militante que fue. Corrían los años 70 en la Universidad de Oviedo. La dictadura estaba en activo y no era buen momento para denunciar sus abusos, y mucho menos levantar movimientos. Habíamos llegado para cursar una carrera pero nuestro espíritu juvenil, romántico y utópico, nos llevó a convertirnos antes que en estudiantes de tuna en militantes antifascistas. Nos emocionaba la figura del Che Guevara, nos indignaban las imágenes de Vietnam y, cuando los militares del cono sur latinoamericano arrasaron con las democracias de Chile, Uruguay..., también se hizo necesario levantar la voz. ¿Cómo? No había prensa libre, pero en las paredes de las facultades aparecían cada día carteles manuscritos.

No se podían organizar reuniones, pero se convocaban asambleas ilegales promoviendo peleas y denuncias. Las pintadas a la luz de las estrellas eran la manera de sentirse libre y no cómplice del fascismo. Todas estas actitudes no eran gratis, pues la policía te vigilaba de cerca y la cárcel era el premio a cobrar. Si querías encontrar a Eduardo en aquella época, por allí estaba siempre. Y no era sencillo seguirle los pasos si no querías acabar expedientado, detenido y encarcelado. Personas como él fueron los artífices de que la dictadura terminara cayendo. En esos tiempos lo conocí. Y caminando a su lado comprobé que su activismo y su militancia no se atenuaron con el tiempo.

Comprometido con múltiples causas, hizo del ecologismo su gran batalla en los últimos años de su vida. La lucha por lo justo no tiene fin y es bueno saber que personas como Eduardo, con amor por la verdad y coraje para enfrentarse al poder, son fuente de inspiración para seguir persiguiendo una sociedad mejor. No es esto, como decía la canción de Lluís Llach, por lo que hemos luchado.

Hasta siempre amigo. Seguiremos tu estela.

Lorenzo Tejerina