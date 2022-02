Adiós a Salvador Tranche en Oviedo, uno de los grandes “dignificadores” de la Atención Primaria

“Salva era uno de los nuestros”, destacó Guillermo García Velasco, médico del centro de salud de La Calzada 2, de Gijón, quien destacó su trabajo para “dignificar el papel de la medicina de familia y de la atención a los pacientes”. En medio de un clima de emoción, el doctor García Velasco fue una de las tres personas que se dirigió desde el ambón de la iglesia a todos los asistentes para glosar la figura de Salvador Tranche.

Al oficio religioso acudieron, entre otros, los consejeros de Salud de Asturias (Pablo Fernández Muñiz) y Cantabria (Miguel Rodríguez), y las gerentes de los servicios de salud de ambas comunidades, Conchita Saavedra y Celia Gómez.

“Es una terrible pérdida para su familia y una sensible pérdida para la Atención Primaria. Era un firme defensor del primer nivel asistencial. Nos deja un líder carismático y un gran conocedor de nuestra profesión”, destacó Javier Alberdi, presidente del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

Glosa de despedida a mi querido compañero, a mi amigo Salvador

Quizás se esperara de mí que hiciera una glosa de despedida a mi querido compañero. Una glosa en la que explicara el inmenso dolor de perder a un colega muy querido y a un presidente inigualable, un trabajador incansable, defensor orgulloso y dialogante de la medicina pública, de la medicina familiar y comunitaria. Y es así. Salvador Tranche ha sido un abanderado de la nueva medicina de familia, sabedor de lo que esta especialidad puede ofrecer a la salud de las personas. Analizaba y diagnosticaba como pocos el sentir de muchos de nosotros respecto a la sanidad pública. Y eso es algo que nunca podremos dejar de agradecerle.

Pero la realidad es que no solo he perdido a ese compañero entrañable a quien echaré tanto de menos en las reuniones de la junta de la semFYC. La realidad es que he perdido a un amigo irremplazable a quien echaré de menos cada día de mi vida a partir de hoy. Salvador era uno de esos seres humanos que escasean y que tanto bien nos hacen a los que tenemos la suerte de tenerles cerca. Por su amabilidad, su fuerza, su tesón, su positividad y su enorme vitalidad. Siempre bien dispuesto a ayudar, a tender su mano. Y, lo que era aún más efectivo: a mostrar su sonrisa. Su eterna y sanadora sonrisa.

Salvador hacía honor a su nombre. Y lo hacía gracias a la entrega incondicional que profesaba por aquellas personas y valores que estimaba.

Vuela alto, amigo y que tu sonrisa nos acompañe siempre, estés donde estés. Siempre contigo.

María Fernández,

en nombre de la Junta Directiva de la semFYC