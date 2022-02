Elecciones en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias: estos son los perfiles de los candidatos

Alfonso Torre, doble o nada

Para entender que Alfonso Torre vuelva a optar a ser decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias después de haber dimitido hay que ser especialista en los endiablados estatutos de la institución y entender que este profesional, hombre pragmático acostumbrado al mundo empresarial, prefirió esta vez el pleito al mal acuerdo. Confiado como estaba en que su gestión como decano, tras haber sustituido a Sonia Puente en 2019, le respaldaba, no pensó su equipo que la aprobación del presupuesto pudiera ofrecer problema. Que le tumbaran las cuentas no era, en todo caso, algo nuevo en el edificio del Hispania. Casi todos los últimos decanos y decanas han pasado por ese trago y han tenido que ir a la moción de confianza para salvar el mandato. Pero Torre prefirió la voladura controlada para afrontar el nuevo mandato con la seguridad nacida de las urnas y no de una moción de confianza.

La suya es, obviamente, la candidatura continuista. Pero lo es también porque un hilo le sigue emparejando con la exdecana Sonia Puente, hoy directora general de Urbanismo del Principado de Asturias. Torre fue vicesecretario en el equipo de Puente, y cuando le tocó darle le relevo, una vez nombrado decano, intentó también marcar posición y distancia. Ya no era el hombre de Sonia Puente, sino Alfonso Torre, un mierense de 51 años, con mucha experiencia en empresas familiares el sector inmobiliario además de su trayectoria como arquitecto.

En su candidatura sumaba, también del equipo anterior otro hombre de mucho peso que ya no repite en esta lista, José Ramón Puerto, urbanista que fue concejal en Cangas del Narcea y al que una limitación de mandatos le impide volver a estar en la Junta de Gobierno. Sigue de aquella primera etapa, entre los rostros más jóvenes, Marcos de Balbín, hijo del arquitecto Enrique de Balbín. No es la única presencia que sale de saga familiar, pues entre los rostros nuevos también tiene a Inmaculada Díaz de Miranda, hija de Felipe Díaz de Miranda. Puede que los rastros que ligan todavía a Torre de mandatos de años atrás puedan haber pesado en un descontento acumulado que ahora ha cristalizado en una candidatura en su contra. En todo caso, su programa tiende la mano a todos y se defiende de las acusaciones de falta de diálogo con detalles de una gestión en la que, explican, “se pusieron en marcha sesiones participativas, que nunca antes se habían hecho, sobre presupuestos, estatutos, y otros asuntos de interés, con el fin de dar voz a todo el colectivo y hacerle partícipe de las acciones de gobierno”. Su principal logro, explica, es haber cancelado la deuda de 400.000 euros que mantenía la institución, reducir los costes de funcionamiento y aumentar los ingresos procedentes de patrocinios y subvenciones. Ahora promete “participación y colaboración institucional, política de déficit cero en el presupuesto y generación de superávit para reducir cuotas manteniendo calidad”.

Programa

Cuentas saneadas. Destaca, entre sus logros de mandato, haber fortalecido la viabilidad económica del Colegio tras sanear las cuentas, con la cancelación de la deuda histórica de 400.000.

Reducción de cuotas. En el presupuesto presentado para 2022 se contemplaba reducir las cuotas de los colegiados en 50 euros anuales.

Otros ingresos. Continuar con la política de presupuestos participativos y bonificaciones y conseguir ingresos adicionales por patrocinios, convenios e ingresos por alquiler de espacios.

El equipo. Daniel Rodríguez, Inmaculada Díaz de Miranda, Marcos Fernández, Valentín Arrieta, Marcos de Balbín, Bárbara García Ovies, Amaya Salinas de León y María Martín.

Miguel Casariego quiere volver

A Miguel Casariego fueron a buscarlo a casa y la propuesta le llegó en el mejor momento. Afincado en Madrid desde 2015 tras una etapa asturiana de un cuarto de siglo, los descontentos con la gestión de Alfonso Torre han encontrado en este arquitecto ovetense de 70 años especialista en construcción y cálculo de estructuras la cara visible de la promesa de un cambio de gestión.

Casariego nunca dejó de estar del todo en Asturias, pero ahora, dice, tiene más ganas de volver, una vez que sus hijas ya han volado definitivamente del nido paterno. Miguel Casariego conoce bien el Colegio. Durante 22 años estuvo en el Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT), un órgano que ahora quiere relanzar, y en su familia, llena de artistas, pintores y escritores, figura uno de los presidentes de aquel primer Colegio de Arquitectos de Asturias y León, Francisco Casariego Terrego. Sus lazos familiares le vinculan mucho a Oviedo, hijo del gran ingeniero de HC Francisco Casariego Hernández-Vaquero, tuvo casa-estudio en el icónico edificio del Termómetro.

En su candidatura mezcla nombres jóvenes con algunos de mucho peso. Es el caso, en el ámbito del Urbanismo, de Mariana Borissova. Y en el de la Cultura, el de Pepe Vázquez de Prada, que ya ocupó esas responsabilidades en anteriores mandatos.

El tono de su candidatura es el de la ruptura con la gestión de Torre, cierto distanciamiento ante la pasión electoral y cierto “germanismo” en las formas, puede que arrastrado por el técnico que lleva dentro.

Su programa denuncia, en primer lugar, la falta de diálogo y la desafección en el Colegio. Al revés, señala que debería ser “un lugar cercano y útil, donde el encuentro e intercambio de conocimientos entre compañeros se produzca en un clima de diálogo, amistad y transparencia, y quienes lo dirijan escuchen con atención al colectivo, para adecuar el funcionamiento del Colegio a la satisfacción de sus verdaderas necesidades”.

La solución que proponen incluye una gran propuesta de diálogo inicial, para “escuchar a los arquitectos que están empezando, a los expertos, a todos los que quieran ofrecer propuestas de mejora, a los grupos de trabajo, a las asociaciones profesionales, a los trabajadores del propio Colegio... Nuestro propósito será detectar la problemática actual y las necesidades del colectivo, así como analizar los nuevos requisitos normativos”. De ahí saldrá el programa definitivo, pero como avance plantean una serie de temas de interés que incluyen la reducción de la carga económica de los colegiados, recortar gastos, reforzar el papel de los centros de asesoramiento, mejorar la presencia ante las administraciones y mejorar y actualizar la web y las órdenes digitales. El plan de acción se presentaría en diciembre y se empezaría a ejecutar a lo largo de 2023.