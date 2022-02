“He visto muchas partes del mundo y pienso que, en comparación, España es uno de los mejores países para vivir”. Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el experiodista Baltasar Montaño, que cuenta sus experiencias en el libro “Billete de vuelta” (Círculo de Tiza), que presentó acompañado por las periodistas Carmen Fernández y Carmen Monforte.

En el último lustro, Montaño ha viajado sin parar y fue anotando en su iPad sus vivencias en el Amazonas, Luang Prabang, los campos de opio de Myanmar o el canal Beagle. Cinco años de viajes con el único paréntesis obligado del covid, que aprovechó para poner en orden sus recuerdos.

“Logré jubilarme a los 44 años, cuando lo contaba en el periódico en el que trabajaba no me creían, pero ese fue siempre mi objetivo”, explicó Montaño, natural de Puebla de Sancho (Badajoz), que lo mismo disfruta de los glaciares de Nueva Zelanda que de la selva amazónica o las favelas de Brasil.

“Hay países que me gustan por su música y su belleza, uno de ellos es Brasil; México también me gusta mucho, allí me encontró la pandemia y tuve que volver en abril de 2020, estoy deseando irme de nuevo”, señaló Montaño, que también vivió una temporada en Vietnam, donde llegó a comprarse una moto.

Actualmente Montaño vive en su pueblo, adonde ha regresado después de 30 años. “Si quieres cambiar de vida tampoco hace falta lanzarse a viajar, pero sí estaría bien poder pararse a pensar sobre la vida que cada uno lleva”, aseguró. “En España pensamos en labrarnos un futuro y asegurar nuestro porvenir y el de nuestros hijos, esa cultura no existe en otros lugares”, indicó. “Un día te das cuenta de que has alcanzado tu objetivo. Eres periodista, cobras un sueldo más que digno y llevas la vida que habías soñado. A la mañana siguiente te das cuenta de que tu vida podría ser aún mejor; completamente distinta”, matiza Montaño, que ha escrito un libro de viajes casi a la antigua usanza, pero ambientado en un mundo globalizado, pero aún repleto de sorpresas por descubrir.