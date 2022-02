Canteli, optimista sobre la fábrica de La Vega de Oviedo: “Las negociaciones van aceptablemente bien”

“Van aceptablemente bien, y no voy a decir más”. Así se refiere Alfredo y Canteli, con una mezcla de optimismo y prudencia, a la marcha de las negociaciones con el ministerio de Defensa sobre los terrenos de la Vega. El Alcalde evitó poner fechas a un acuerdo que “va a ser bueno para Oviedo”. Fue durante una intensa jornada de actos en la que reafirmó su excelente sintonía con el Gobierno regional al visitar, junto a la consejera de Cultura, la instalaciones deportivas del Cristo, donde el ejecutivo autonómico ha invertido 400.000 euros en diferentes mejoras, entre ellas la sustitución del césped sintético, muy deteriorado por el uso y el paso del tiempo. “Gracias, estáis apostando por Oviedo”, trasladó Canteli a la consejera Berta Piñán.

Más tarde, en el estreno de una exposición de fotos en la plaza Porlier, a Canteli le preguntaron por los contactos con Defensa en busca de una solución para el solar de La Vega. El alcalde confía en que “esté resuelto en un no muy largo plazo”, aunque evitó la Semana Santa como horizonte temporal. “Puede estar, pero no voy a decir nada porque no puedo”.

También aprovechó para sacudirse parte del peso de la responsabilidad de echar a andar un proyecto que llene de vida los terrenos del antiguo hospital del Cristo. “Nosotros ahí solo podemos empujar. Tenemos una participación minoritaria respecto al Sespa y el Principado”, subrayó, recordado que la plaza de toros, principal punto de interés municipal en la zona, fue desligada del plan para recuperar los terrenos del viejo HUCA. De todos modos, manifestó su deseo de que el barrio vuelva a la vida con actuaciones como la creación de nuevas dependencias universitarias y policiales.

El otro compromiso de la jornada, curiosamente la visita a las remozadas instalaciones deportivas del Cristo, el regidor aprovechó para reafirmar su buena relación con la administración autonómica. “Aunque son unas instalaciones del Principado son para disfrutarlas todos los ovetenses”, indicó sobre la reciente renovación del campo de césped artificial, así como otras mejoras de iluminación, y equipamiento deportivo asumidas por la consejería.

Canteli reclamó a Berta Piñán, que estuvo acompañada por la directora general de Deportes, Beatriz Álvarez Mesa, “que siga invirtiendo mucho aquí” y la felicitó por el “excelente estado” que presentan las dependencias del Cristo tras unas mejoras a las que, según Piñán, seguirán otras. “Vamos a hacer mejoras en accesibilidad y eficiencia energética”, apuntó la consejera, quien subrayó la capacidad de las dependencias deportivas del Cristo para acoger “cualquier uso profesional o de otro tipo que se le quiera dar”.