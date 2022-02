“La Historia ha perdido el carácter integrador que tenía”

La escritora Isabel San Sebastián (Santiago de Chile, 1959) acude el martes a Oviedo (Colegio de Abogados, 19.00 horas) para impartir una conferencia sobre Alfonso II y la primera peregrinación a Compostela, enmarcada en el ciclo “Asturias, origen del Camino y de la nación española”. Un asunto que la escritora estudió en profundidad de cara a la redacción de su novela “La peregrina”.

–Viene a hablar de Alfonso II, un rey muy valorado entre los asturianos pero del que da la sensación que no se valora su importancia fuera, ¿no le parece?

–Creo que ni siquiera se le conoce. No es que se ignore su importancia, es que se ignora su existencia. Es determinante en la historia de Asturias y España, y el rey que concibió el proyecto ideológico de la Reconquista: hizo la reivindicación visigótica al reorganizar sus palacios; inició el Camino de Santiago, creando un cordón umbilical con el resto de la Europa cristiana; y extendió y blindó su reino para tener una cabeza de puente desde la que iniciar la recuperación de una España cristiana. Alfonso III plasmó luego ese proyecto en documentos, pero quien lo concibió y lo plasmó en su acción política fue Alfonso II, un rey determinante.

–¿A qué cree que se debe este desconocimiento de esa figura?

–A que desde hace años, en España, estamos en una deriva destructiva, no constructiva, de España, que está en fase de desintegración. El último proyecto común y compartido ha sido la Transición, desde entonces todo ha sido desintegración. Y Alfonso II encarna lo contrario, al concebir el mayor proyecto común, o uno de los mayores, que fue la Reconquista, que duró más de ocho siglos. También pasa que, en general, y no hay más que ver la última ley de educación, la Historia ha perdido completamente el carácter integrador que tenía. Para construir algo juntos hay que tener unas raíces, y si las destruyes es muy difícil hacer un proyecto común. Ahora la Historia se estudia con perspectiva de género y con presentismo, aplicando criterios actuales que no tienen nada que ver con las perspectivas de otras épocas. Es todo un despropósito. Por eso ocurre lo que ocurre con Alfonso II, un rey cuyo papel fue determinante en la reconstrucción de España y la creación de un proyecto de tal solidez, pues interesa mucho olvidarle.

–Ricardo García Cárcel señalaba hace ya algunos años, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, que los historiadores de la Transición se habían afanado tanto por desterrar los mitos franquistas, que habían dejado libres los altares para que los nacionalismos periféricos los ocupasen con sus propios mitos. ¿Lo cree también así?

–Lo que se ha hecho desde los nacionalismos periféricos es efectivamente una construcción mitológica, o más bien, una tergiversación histórica. Es el caso, por ejemplo, del País Vasco, que nunca existió. Había un Reino de Navarra y un Reino de Asturias, pero nunca existió nada parecido al País Vasco. Y la Guerra de Sucesión fue de “sucesión”, no de “secesión”. Todo eso sí son mitos. Franco hizo una utilización abusiva, política y espúrea de la historia de España, pero la batalla de Covadonga no fue un mito. Se exageraron las cifras, sí, y probablemente no fue más que una escaramuza, pero la hubo y el gobernador musulmán de Gijón, Munuza, se fue y nunca volvió a haber un gobernador musulmán en Asturias. Franco utilizaba hechos históricos en su beneficio y dándole un cariz político que no tenían. Pero la Reconquista existió, aunque en origen se la llamó “restauración” y se adaptó el término en aras de no confundir con la otra restauración, la monárquica de finales del siglo XIX. Y es verdad que muchos historiadores de la Transición y muchos hispanistas, que en realidad odian a España, aprovecharon para destruir todos nuestros marcos comunes. Fue una voladura para facilitar la creación de falsificaciones históricos a beneficio del separatismo.

–¿En qué trabaja ahora?

–En la segunda parte de “Las campanas de Santiago”, que termina con un personaje yéndose de su aldea de pescadores en Cudillero. Esta novela, que está ya en el horno y estará lista a finales del verano, sigue precisamente a ese personaje. Asturias sí que tiene historia para dar y regalar, y por ello no se considera enemiga de nadie.