La lección de “El Langui” a los estudiantes de Oviedo: “Todos somos diferentes”

“El acosador también es una víctima, no sabemos por las situaciones que está pasando ese muchacho para tener ese odio y esos impulsos que le llevan a dar de lado, a acosar, tanto verbal como violetamente a un compañero”. La reflexión la hacía ayer José Manuel Montilla –más conocido como “El Langui”–, cantante, actor y que ayer protagonizó una charla sobre “bullying” en la sala principal del Calatrava. Su audiencia la formaban 730 estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, y algunos de Formación Profesional (FP), de ocho centros educativos de Oviedo. Su lección más importante del día: “Todos somos diferentes, lo diferente complementa a la sociedad. Lo que hay que hacer es ser más empáticos para ponerte en el lugar de que está enfrente”. Algo así como que en la diversidad está el gusto.

“¿Cómo un niño de 10 años puede tener hoy en día un móvil?”, cuestiona el artista

Lo importante para luchar en contra del acoso escolar –motivo principal de la charla– aseguró, es que todo el mundo (instituciones, padres, profesores y estudiantes) reme en la misma dirección. “Esto es como una piragua, si cada uno rema para un lado, se pone a dar vueltas y vueltas, y el que cae al agua es el acosado”, señala. Fue su caso, señaló. De hecho, comenzó su intervención preguntando a los estudiantes ovetenses si consideraban que él mismo, por su discapacidad física, había sufrido acoso durante sus años de colegio. Casi al unísono los alumnos respondieron que “sí”. Pero era que no. No le habían hecho “bullying” porque “mi colegio era muy inclusivo y todos trabajaban para arropar, pero no una sobreprotección, era un arrope con el que, al final, te hacían sentir tú mismo”.

El rapero es padre de dos niños, uno de 12 años y otro de 15, a los que puso de ejemplo en varias ocasiones durante su charla. “Hoy en día la sociedad genera mucho individualismo y, al final, los padres llegan a casa y lo que no quieren es problemas, con lo que dejan que los niños estén jugando las horas que quieran a la consola”, asegura. “¿Cómo un niño de 10 años puede tener hoy en día un móvil?”. “El Langui” lleva desde 2018 dando estas charlas por distintas ciudades españolas, tratando de concienciar a los estudiantes sobre este creciente problema. “Durante este tiempo hemos estado trabajando con muchos niños y algunos han cambiado totalmente”, señaló.

Tras la charla también hubo turno para las preguntas de los estudiantes. La mayoría fueron dirigidas a la carrera profesional del madrileño, aunque hubo un par de dudas sobre los diferentes tipos de acoso. Por ejemplo, uno de los estudiantes planteó si ponerle muchos motes a un compañero era “bullying”. La conferencia la cerró la delegada de participación ciudadana de la Policía Nacional, Iris Rodríguez, que aconsejó a los estudiantes que “ante la duda de si una situación es acoso o no, lo que hay que hacer es denunciar”.