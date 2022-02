Graciela escribió el guion de un adiós de película

“Lo más importante en la vida es vivir las emociones, saber quiénes somos y crear belleza”. Frases como estas, cargadas de esperanza, forman parte del legado de Graciela Ruiz, la ovetense de 50 años que eligió el día de su muerte, y que este viernes vio cumplidas en La Isla, el “sitio de su recreo” infantil, todas las peticiones que había encomendado, de manera individual y secreta, a sus amigos y familiares antes de entregar el último aliento. Fue una despedida genuina en forma de “oda a la vida”, un guion de película escrito por ella misma con una banda sonora llena de canciones optimistas, bajo una panera con vistas a la playa de La Isla (Colunga) y sidra para rematar la fiesta. Y con desenlace de intriga: lograr reunir a dos de sus mejoras amigas que no se conocían, algo que intentó y que le resultó imposible mientras su corazón aún latía.

Beatriz Silvestre se desplazó desde el Pirineo oscense y recorrió cientos de kilómetros para satisfacer el encargo imposible de quien fuera su gran amiga. “Me pidió hacer una actuación teatral, pero no me veo capacitada”, explicó minutos después de conocer a Elena, una vitoriana que llegó desde su tierra al rincón de verano de Ruiz con el cometido de oficiar de presentadora de una ceremonia “especial”, trabajando codo con codo con su hasta ayer desconocida amiga en común. “Siempre quiso presentarlas y por distintos motivos no lo consiguió, pero hoy ha sido el día”, alzó la voz visiblemente emocionada María del Pilar Ortiz, madre de Graciela.

El funeral soñado por la protagonista del primer caso conocido de eutanasia en Asturias, que abandonó este mundo por expreso deseo el pasado martes a los 50 años tras siete de lucha sin cuartel contra la ELA, salió redondo, a pesar de estar marcado por una supuesta improvisación. “Hace media hora no teníamos ni donde poner el altar. Si no es por ella, que está aquí seguro, esto no sale adelante”, explicó la amiga vasca a la que la fallecida encomendó conducir el acto.

Durante las intervenciones salió a relucir la exhaustiva planificación realizada por Graciela para culminar una marcha a la carta. Unos acataron la misión de llevar margaritas, otros confeccionaron tarjetas que les encargó con dos citas elegidas para la ocasión y una frase de despedida. “Nadie sabe cuándo va a ser el momento de su último aliento”, dejó escrito superponiendo una cruz sobre la palabra “nadie”, para dejar claro que ella sí lo sabía.

Ruiz eligió La Isla para su fiesta póstuma porque junto a su playa se forjaron los recuerdos de una infancia marcada por el deseo de dejar los estudios. “Con la dislexia me costaba estudiar”, rememoró para la posterioridad, además de desvelar cómo su trayectoria vital dio un giro radical a los 16 años. “Llegó un momento en el que decidí que quería ser sabia. Me volqué en la naturaleza y el amor por los seres”, confesó en sus últimas cartas una mujer que a partir de entonces “vivió intenso y amó sin límites”, iniciando una etapa de viajes por todo el mundo en los que forjó amistades por doquier. “Su animal favorito era la araña porque le encantaba tejer redes”, subrayaron las presentadoras.

La progenitora fue el centro de abrazos interminables, en ocasiones aderezados con lágrimas sinceras de emoción. Las hermanas, Lucía y Rebeca, ejercieron de anfitrionas dibujando una sonrisa como condición indispensable a la celebración. “Su mensaje era que viva la vida y viva el amor”, repitieron en más de una ocasión, mientras se escuchaba la melodía de “Love is in the air”, “Over the rainbow” o “Return to innocence”, que sonaban en bucle para dar la bienvenida a los cerca de 30 autoinvitados a la cita. “Recorrimos 400 kilómetros, pero la ocasión lo merecía”, explicó una pareja a la familia.

Una mujer de 37 años cuyo progenitor lleva siete aquejado de ELA no dudó en acercarse a La Isla para recibir un chute de moral tras conocer la historia de Graciela a través de LA NUEVA ESPAÑA. Esto ha sido importantísimo para visibilizar la necesidad de la eutanasia”, dijo una amiga. Como moraleja, antes de concluir la fiesta con unos culetes de sidra, la fallecida todavía dejó algún mensaje más para dar que pensar en positivo. “La enfermedad no es una putada, es una posibilidad de evolucionar”, sentenció para la eternidad la ovetense que gozó, según sus propias palabras, de “una vida bella y una muerte dulce”.