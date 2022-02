“La falta de mano de obra especializada está frenando que la construcción crezca a más velocidad”

El ovetense Miguel Casariego Rozas fue elegido este jueves como nuevo decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Derrotó de forma contundente a su adversario Alfonso Torre, que había forzado las elecciones después de que la junta le tumbara las cuentas. Casariego estaba afincado desde 2015 en Madrid, pero volverá a trasladar ahora su residencia a Oviedo para afrontar en cuerpo y alma su nuevo cargo. El arquitecto es especialista en construcción y cálculo de estructuras y ya estuvo durante 22 años vinculado al Colegio a través del conocido como Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT).

–¿Cómo valora el mayoritario respaldo que le brindaron los colegiados?

–Estoy muy agradecido, me he sentido muy arropado por muchísimos conocidos y amigos. Muchos hicieron un esfuerzo para votar, porque venir a votar a Oviedo era relativamente sencillo, pero hacerlo desde fuera, por correo, tenía su complicación (hubo 240 sufragios llegados por correo de los 337 totales). El reglamento electoral tampoco estaba muy claro, hubo ciertas dificultades y aun así la gente hizo un esfuerzo que agradezco mucho.

–¿Se esperaba ese apoyo o le ha sorprendido?

–Uno nunca está seguro de esas cosas, pero luego viendo las muestras de afecto me di cuenta de que, aunque han pasado cinco años desde que dejé el Colegio, la gente aún se acordaba de mí. Eso fue algo que me llenó de alegría.

–¿Cómo valora la gestión realizada durante estos últimos dos años y nueve meses por Alfonso Torre?

–La verdad es que no tengo mucha información. Lo que sí noté es un desafecto importante en el colectivo. Pero no sé si es por una gestión de la junta que estuvo hasta ahora o por las propias circunstancias de la región. Estoy convencido de que podemos hacer algo para recuperar ese contacto con los colegiados.

–En su programa habla de relanzar tecnológicamente el colegio. Explíquelo.

–Lo que anunciaba en el programa es que iba a haber una primera etapa de información en la que vamos a escuchar a todos, tanto a los arquitectos como a los no arquitectos que estén involucrados de alguna manera en nuestras gestiones. Me apetece mucho hablar con la gente del departamento de visados, con los trabajadores del colegio, con la administración, con los de mi antiguo departamento... En el programa sí que hablábamos de que íbamos a modernizar la página web y vamos a ajustar el tema económico.

–¿Cuál es el problema con el asunto económico?

–Me parece que la información que se estuvo dando sobre el superávit no sé si es del todo precisa, lo vamos a averiguar. Pero estamos convencidos de que a los arquitectos hay que ponerles unas cuotas a la altura de lo que cuestan los servicios.

–¿Sería ajustarlas a la baja?

–Por supuesto.

–¿Cómo está ahora la situación económica de los arquitectos asturianos?

–Se nota una cierta recuperación. Suave, pequeña. Pero porque partíamos de una crisis que fue bestial. Se está notando que hay algo más de obra, aunque también es verdad que hay más arquitectos que antes.

–Hay más vocación ahora por la arquitectura

–En España, y en Europa también, muchísimos jóvenes quieren tener una carrera universitaria y se están dejando de lado otras opciones como la Formación Profesional. Ocurre que las salidas profesionales para tantos jóvenes que quieren tener una carrera universitaria no son fáciles, por eso hay tantos arquitectos jóvenes trabajando en el extranjero.

–La recuperación está llegando realmente, ¿hay más visados para construir nuevas viviendas?

–La obra se está moviendo. Es curioso porque ahora falta mano de obra especializada y eso está frenando que haya más velocidad en la construcción.

–¿La rehabilitación es el futuro del sector?

–Es un futuro y es un presente. Lo que ocurre es que el parque de viviendas y de edificios que hay en España está un poco desactualizado desde el punto de vista térmico. La rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios ya empezó hace tiempo, pero probablemente dure mucho tiempo, y también la instalación de placas fotovoltaicas. España tiene mucho que hacer aún.

–¿Y Asturias?

–Asturias tiene un nivel de construcción bueno comparado con el de España. He trabajado en muchas zonas del país y lo que veo es que en el Principado no se construye nada mal. De todas maneras, claro que hay un porcentaje importantes de viviendas construidas en la época en la que la energía era barata por lo que no se instalaba el suficiente aislamiento térmico. Ahora hay soluciones muy buenas para conseguir ese aislamiento y se están poniendo en práctica. La fotovoltaica debe ser importante, Asturias nunca ha sido un lugar con muchas horas de luz, pero hay países en Europa con un clima más oscuro que el nuestro y que tienen muchas de estas instalaciones. Ahora que el precio de la energía fósil está subiendo por los problemas que tenemos con Rusia, hay que apostar por esto con mucha más razón.

–Europa aprieta ahora para que el sector residencial resuma sus gases contaminantes.

–El Código Técnico de Edificación, que es una normativa de 2007, pero es muy moderno, ya tenía en cuenta el cambio climático y la dirección que debemos de tomar. No nos coge sin preparación.

–¿Volverán los macroproyectos urbanísticos, como antes de la crisis de 2008?

–Espero que hayamos aprendido de lo que fue la última burbuja inmobiliaria, que fue desastrosa. Fue una época de un “boom” que estaba fuera de escala y que tuvo como consecuencia una crisis fuera de escala también. Espero que esas cosas no se olviden y que los crecimientos se produzcan de una forma más pausada. La edificación volverá a ser un sector que tire de la sociedad y espero que los políticos no se olviden de aquello.

–¿Cómo paliar la falta de mano de obra?

–Habría que persuadir a los jóvenes para que hagan Formación Profesional. Pero España tiene el problema de haber despreciado esas salidas.

–¿Qué relación tiene cl Colegio con la patronal de los constructores, CAC-Asprocon?

–En la junta que sale ahora había gente de la CAC, tengo que retomar esa relación para ver en qué consistía, pero ha habido una época muy próxima a ellos. Prefiero que ahora sea una época centrada en los arquitectos.

–Su lista de candidatos salió elegida al completo, ¿cómo la elaboró?

–Necesitaba a mi lado tener expertos como Mariana Borissova en urbanismo o Pepe Vázquez de Prada en cultura, pero también jóvenes para que me informen sobre las necesidades de las nuevas generaciones. Más de un 50% de los miembros de la candidatura tenía menos de 40 años.

–¿Ha cambiado la demanda de los compradores de vivienda tras la pandemia, piden ahora residencias más espaciosas, con terraza...?

–Las familias son cada vez más pequeñas, hay mucha gente que vive sola o en pareja, y eso hace que las viviendas tiendan a ser más pequeñas. Pero, por otro lado, el covid nos obligó a vivir confinados y la gente notó que vivía en pisos demasiado pequeños. Todo esto va a incidir en la forma de diseñar los edificios.

–¿Hay más demanda de viviendas unifamiliares?

–Desde luego. Por ejemplo, en La Fresneda hay una demanda impresionante y no hay oferta disponible.