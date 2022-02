“Las familias numerosas somos los galos de Astérix, resistimos en un lugar donde no hay niños”

David Alférez nació en Madrid, en 1970, pero se crió en Salamanca. Por motivos laborales se afincó en Oviedo, donde formó una familia con tres hijos y se hizo miembro de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias, que preside desde 2017. Este año, la agrupación cumple un cuarto de siglo y su presidente reivindica la diversidad del colectivo, lejos de clichés ideológicos, económicos y religiosos. Atrás quedan los premios de natalidad del Régimen o películas como “La gran familia”, con el pequeño Chencho. “La realidad de hoy es muy diferente. No estamos en los años 60”, afirma el representante de las familias numerosas asturianas.

–¿Cuál es el objetivo de la asociación?

–El primero responder a las preguntas que uno se hace cuando entra a formar parte de las familias numerosas: “Qué tengo que rellenar, a dónde voy, qué ayudas puedo pedir”. Después, la idea de que ser más cueste menos. La cesta de la compra es un quebradero de cabeza. Buscamos ofertas, convenios tanto locales como nacionales para desahogar el día a día, desde enseñanza hasta la compra de vehículos o en alimentación.

–¿Hay algún perfil específico entre los socios?

–Hay de todo como en la sociedad. Ideológicamente, tenemos personas de todos los palos. Sí es cierto que, según un estudio, el perfil mayoritario es el de familias con tres o cuatro hijos, con unos ingresos en torno a los 2.000 euros. Nada que ver con el estereotipo de gente adinerada que tiene muchos hijos. Además, cada vez hay más variedad, porque este colectivo se ha convertido en una especie de cajón de sastre.

–¿Qué compone ese “cajón de sastre”?

–Los políticos no saben por dónde tirar añaden a las familias numerosas, a las que tienen hijos que padecen alguna minusvalía o familias monoparentales de uno o dos niños. Eso debería tratarse con una legislación específica, ya que son necesidades diferentes. Nosotros asesoramos a todo el mundo, pero los problemas a los que pueden enfrentarse unos colectivos y otros en su día a día no son los mismos.

–¿Cómo ha cambiado el concepto de familia numerosa a lo largo del tiempo?

–Hace 50 años los factores eran otros, la mayoría de mujeres no trabajaban y cargaban con la crianza de los hijos. Pero ya no estamos en los años 60. Existe un gran síndrome de Chencho, de la película “La gran familia”. A la gente le salta la imagen de 14 niños alrededor de una mesa. La realidad hoy es muy diferente y transversal: hay familias homosexuales numerosas, monoparentales, de todo tipo y signo. Y ha entrado en juego la conciliación.

–¿Existe un estigma en torno a estos núcleos familiares?

–Sí, se piensa siempre en el Opus Dei, la derecha o el nivel adquisitivo alto. Hay un gran estigma que se ha convertido en mi caballo de batalla. Cuando pides descuentos escuchas muchas veces: “si tuviste hijos es porque te lo podías permitir, allá tú”.

–Se habla de una tasa de natalidad por los suelos...

–Eso es un hecho, la natalidad desciende. Pero una cosa es la natalidad real y otra la intención. Según una encuesta del INE no es lo mismo los hijos que tiene una mujer que los que querría tener, y el entorno no ayuda. Hay mucha gente que no está dispuesta a cambiar el ritmo de vida que lleva para formar una familia. Ser padre es una renuncia de tiempo, de dinero... Hay que reajustar las cuentas y, a veces, apretarse el cinturón. Antes se criaban más hijos con menos sueldo. Gestionar una casa es tener un presupuesto y distribuirlo.

–¿Y por dónde pasa la solución?

–No es una medida concreta. Nadie va a tener un hijo para ahorrarse un 10% en el IRPF. Hay que crear un ecosistema favorable a la familia. Las leyes deberían tener también una visión familiar. Por ejemplo el cheque bebé es algo que al igual que viene se fue. Está genial que el día que nazca mi hijo me des 2.000 euros, pero eso se gasta, como medida esta bien, pero acompañada de más cosas. Todos los políticos deberían tener en cuenta que tienen votantes en el colectivo de familias numerosas.

–¿Cómo encuentra Asturias en comparación con otras regiones?

–Asturias está en la cola de la demografía, junto con Galicia somos la peor comunidad. Es para echarse a temblar. Nos cuesta horrores encontrar el apoyo del presidente Barbón. Hemos mandado cartas e intentado establecer comunicación pero no ha habido manera. Nos derivó al comisariado del reto demográfico que está vinculado al tema pero no tiene que ver. Queremos hablar de fiscalidad, de becas, de renta per cápita... Somos como los galos de Astérix y Obélix, el pequeño grupo que resiste en un lugar donde no hay niños.

–¿Qué dicen las cifras?

–En2021 se registraron 9.497 familias numerosas, un número que aumenta cada año, de manera lenta pero progresiva. El municipio con más miembros es Oviedo, con una tasa de 2.761 familias registradas. Le siguen Gijón, Avilés y Siero. Nuestra asociación cuenta por el momento con 535 socios, por eso animamos a la gente a inscribirse, cuantos más seamos más podemos alzar la voz.

–¿Qué importancia tienen las familias numerosas a nivel social?

–Van a pagar pensiones. Somos dinamizadores del comercio local, el de la panadería nos vende tres barras al día, al menos una vez al mes vamos a la zapatería a por algo... Si quieren verlo en términos económicos, somos generadores de IVA y economía. Sea como sea, salimos ganando. Además, aportamos capital humano a la sociedad, nuestros hijos serán los futuros profesionales, quienes descubran la vacuna del cáncer.Y eso, sin hablar de los valores que se adquiere cuando convives con bastantes personas.

–¿Cómo cuales?

–Aprendes a valorar las cosas, te das cuenta de que no son inmediatas. A compartir y reutilizar, a no tener gastos tontos. Más sostenible que una familia numerosa... Te hace solidario y ecologista, estar pendiente de la luz, del grifo. Cuando sois muchos en casa hay conciencia de que no se debe derrochar.

–¿Qué objetivos tiene marcados la asociación en su 25.º cumpleaños?

–Ya hemos conseguido muchas cosas. Sacamos adelante el tema del agua en Oviedo, para que no se nos castigara al pasar el límite de consumo, ya que es lógico que cinco personas siempre van a superar el gasto de dos. También, mediante el Defensor del Pueblo, conseguimos que no se dispersara a los hijos de familias numerosas en colegios diferentes porque eso dificulta la conciliación. Se han luchado la renovación inmediata de carnés y las becas de la universidad... Queda mucho camino por hacer y nosotros seguiremos generando conciencia. ¿Lo fundamental? Romper el cliché.